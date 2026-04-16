வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (22:06 IST)

கூட்டமெல்லாம் குடும்பமா மாறிடாது!.. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய கமல்!...

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய்.. விஜய்க்கு முன்பு எம்ஜிஆர், சிவாஜி கணேசன், பாக்கியராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார், விஜயகாந்த் என பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.. இவர்கள் எல்லோருமே சொந்தமாக அரசியல் கட்சி துவங்கினார்கள். ஆனால், இவர்கள் எல்லோராலும் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியவில்லை..

தேமுதிக கட்சியை துவங்கிய விஜயகாந்த் மட்டும்தான் இதில் எதிர்கட்சி தலைவர் வரை சென்றார்.. அவருக்கு மக்கள் ஓரளவு ஆதரவு கொடுத்தார்கள்.. ஆனால் உடல்நிலை காரணமாக அவரால் அரசியலில் தொடர்ந்து செயல்பட முடியவில்லை. விஜயகாந்த் பின் தற்போது நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்..

இடையில் நடிகர் கமல் அரசியலுக்கு வந்தார்.. திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார். அவராலும் அரசியலில் வெற்றியை பெற முடியவில்லை.. கோவை தொகுதியில் கமல்ஹாசன் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். தற்போது திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், திமுக கூட்டத்தில் பேசிய கமல் ‘இங்கு பெரும் கூட்டம் கூடியிருக்கிறது.. எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்படவில்லை.. ஒரு விபத்தும் இல்லை.. கூட்டம் நடத்துவதற்கு இது ஒரு முன் உதாரணம்.. வழி தவறி போக வேண்டாம்.. கூட்டம் எல்லாம் குடும்பமாகிவிடாது. அது கலைந்து விடும்.. திராவிட குடும்பம் 75 வருடம் கட்டி காத்த குடும்பம்’ என்று விஜயை மறைமுகமாக விமர்சித்து பேசியிருக்கிறார்..

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே, அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக வருகிற ஏப்ரல் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு பிரச்சாரக் கூட்டத்திலும் சில தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்த நிலையில் தற்போது தவெகவின் முழு தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் ஒரு புத்தகமாக உருவாக்கி மக்களிடம் கொடுத்துள்ளனர்.

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது..

ராஜஸ்தானின் புகழ்பெற்ற Palace on Wheelsசொகுசு ரயில், ஈரானில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக பயணிகளின்றி தவித்து வருகிறது. சுமார் 14 லட்சம் ரூபாய் வரை டிக்கெட் கட்டணம் கொண்ட இந்த ரயிலில், இந்த சீசனில் திட்டமிடப்பட்ட 32 பயணங்களில் 10 பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

