விஜய் பிரச்சார கூட்டங்களில் செயின் பறிக்கும் கும்பல்!.. பொதுமக்களே உஷார்!...
தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு.. அதனால் பொதுக்கூட்டம், பிரச்சாரம் என அவர் எப்போது எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடி விடுகிறார்கள். இளைஞர்கள், பெண்கள், முதல் குழந்தைகள், பெரியவர்கள், முதியவர்கள் என பலரும் விஜயை பார்க்க வருகிறார்கள்.. பல வருடங்களாக திரையில் மட்டுமே பார்த்து ரசித்த ஒரு நடிகர் நாம் வசிக்கும் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறார்.. அவரை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு அவர்கள் வருகிறார்கள்..
அதனால்தான் விஜய் எங்கு சென்றாலும் பெரும் கூட்டம் கூடி வருகிறது.. இந்நிலையில்தான் விஜய்யின் பிரச்சாரம் மற்றும் ரோட் ஷோக்களை பயன்படுத்தி செயின் பறிக்கும் கும்பல் உள்ளே புகுந்து பல பெண்களிடமும் தங்கச் சங்கிலிகளை பறித்து செல்லும் சம்பவம் அதிகரித்திருக்கிறது.
விஜய் சில நாட்களுக்கு முன்பு கோவை கணியூரில் பிரச்சாரம் செய்த போது அவரை பார்க்க வந்த ஒரு பெண் 5 பவுன் தங்க சங்கிலியை பறிகொடுத்து சாலையில் அழுதுகொண்டு நின்ற சம்பவம் வீடியோவாக வெளியானது.
அதேபோல் சமீபத்தில் விஜய் சென்னையில் ரோட் ஷோ நடத்திய போது ஒரு பெண் தன் கழுத்திலிருந்த தஞ்க சங்கலியை பறி கொடுத்த சம்பவமும் வீடியோவாக வெளியாகியிருக்கிறது. அங்கிருந்த காவல் அதிகாரி அவரிடம் காவல் நிலையத்தில் போய் புகார் கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள்.
இப்படி விஜயின் பிரச்சாரக் கூட்டத்தை பயன்படுத்தி கூட்டத்திற்குள் புகுந்து பெண்களிடம் தங்க செயின்களை பறிக்கும் சம்பவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.. எனவே, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்..