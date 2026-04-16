வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (22:07 IST)

வெயில்ல சுத்தி விஜய் இப்படி கருத்துப்போயிட்டாரே!.. போட்டோ பாத்து ஃபீல் பண்ணும் ரசிகைகள்!...

நடிகர் விஜய் சிறுவயதிலிருந்தே சொகுசாக வளர்ந்தவர். அவர் எப்போது என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் குடும்பம் அவருடையது.  பிரபல இயக்குனராக இருந்த எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் ஒரே செல்ல மகன் விஜய்.  விஜய் நடிகரான பின்னர் அவரின் வாழ்க்கை இன்னும் சொகுசாக மாறியது.. ஏனெனில் ஷூட்டிங் நடக்கும் இடங்களில் அவருக்கென ஒரு பிரத்தியோக ஏசி கேரவன் எப்போதும் இருக்கும்.

ஷாட்டில் நடித்துவிட்டு அடுத்த நிமிடமே கேரவனுக்கு போயிடுவார்.. அடுத்த ஷாட் ரெடி என்றால் மட்டுமே கேரவனிலிருந்து இறங்கி வருவார்.. ஜூஸ் முதல் ஸ்டார் ஹோட்டலில் உணவு வரை விஜய் என்ன கேட்டாலும் அவரின் இடத்திற்கே வந்து கொடுப்பார்கள். 6 மணி ஆகிவிட்டால் நேராக வீட்டுக்கு சென்று விடுவார்..

வீட்டிலும் ஃபுல் ஏசிதான்.. வெளியே சென்றாலும் கார் கூட ஏசிதான்.. இப்படி ஏசியிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவர் விஜய் .ஆனால் தற்போது அரசியலுக்கு வந்து விட்டதால் பல இடங்களுக்கும் பிரச்சாரத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் வெயிலில் அவர் நிறைய அலைய வேண்டியிருக்கிறது.. பிரச்சாரம் வாகனத்தின் மீது வெயிலில் நின்றபடி மக்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் கை காட்டுகிறார்.. அதுவும் தற்போது கோடை காலம் என்பதால் வெயில் கொளுத்துகிறது.. ஆனால் தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பல இடங்களில் ரோட் ஷோ செய்கிறார்.. வெயிலில் நிறைய நேரம் நிற்கிறார்...

இதையெல்லாம் விஜயால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று தெரிகிறது. ஏனெனில் ஒருநாள் பிரச்சாரம் செய்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் அவர் ஓய்வெடுக்கிறார்.. இந்நிலையில்தான் இன்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் தவெக தேர்தல் அறிக்கைகளை புத்தகமாக வெளியிட்டார் விஜய். அப்போது அவரின் முகமே மாறியிருந்தது.. வெயிலில் சுற்றி அவரின் முகத்தின் தோல் நிறங்கள் கூட மாறிவிட்டது.

இது தொடர்பான புகைப்படங்களை விஜய் ரசிகர்களும், ரசிகைகளும் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘தளபதி வெயிலில் சுற்று கருத்து போய்விட்டார்.. முகமே வாடி போய்விட்டது.. முன்பு அவரின் முகத்தில் இருந்த பிரஸ்னஸ் இப்போது இல்லை’ என்று ஃபீல் பண்ணி பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

நான் எம்.எல்.ஏ ஆன ஈசியா என்னை பாக்கலாம்!. கஷ்டமா இருக்காது!.. விஜய் கொடுத்த நம்பிக்கை

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே, அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன

வீட்டு முன்னாடி விசிலை கோலமா போடுங்க!.. வேறலெவலில் பிரச்சாரம் பண்ணும் விஜய்!..

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக வருகிற ஏப்ரல் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்!. தவெக தேர்தல் அறிக்கை!..

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு பிரச்சாரக் கூட்டத்திலும் சில தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்த நிலையில் தற்போது தவெகவின் முழு தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் ஒரு புத்தகமாக உருவாக்கி மக்களிடம் கொடுத்துள்ளனர்.

ரூ.2222 கோடி போச்சே!.. ஈரான் போரில் கண்காணிப்பு ட்ரோனை இழந்த அமெரிக்கா!..

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது..

14 லட்சம் ரூபாய் டிக்கெட் கொண்ட Palace on Wheels சொகுசு ரயில் ரத்து.. சுற்றுலா துறைக்கு பெரும் பாதிப்பு..!

ராஜஸ்தானின் புகழ்பெற்ற Palace on Wheelsசொகுசு ரயில், ஈரானில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக பயணிகளின்றி தவித்து வருகிறது. சுமார் 14 லட்சம் ரூபாய் வரை டிக்கெட் கட்டணம் கொண்ட இந்த ரயிலில், இந்த சீசனில் திட்டமிடப்பட்ட 32 பயணங்களில் 10 பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com