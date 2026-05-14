  AIADMK-BJP Alliance Fractures: Is the NDA Partnership Officially Over in Tamil Nadu?
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (09:24 IST)

NDA கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகிவிட்டதா? பாஜகவுடன் இனி ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லையா?

தமிழக அரசியலில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வரும் சூழல், அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதை காட்டுகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக மீண்டும் இணைந்த இந்த கூட்டணி, தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தற்போது சிதறிப் போயுள்ளது.
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான  அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்தது. இந்தத் தோல்வியைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவின் முக்கியத் தலைவர்களான சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான ஒரு பெரிய அணி எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையைப் புறக்கணித்து, பாஜக கூட்டணியில் இருந்தும் வெளியேறிவிட்டதாகத் தெரிகிறது.
 
பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததே தோல்விக்குக் காரணம் என்ற அதிருப்தி தொண்டர்களிடையே நிலவுவதால், இனி "ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை" என்ற நிலையை நோக்கி அதிமுகவின் ஒரு பகுதி நகர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, சி.வி. சண்முகம் தலைமையிலான அதிருப்தி அணி தற்போது தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அறிவித்துள்ளது, பாஜகவுடனான உறவு முறிந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இன்னும் தனது இறுதி முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காமல் அமைதி காத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
