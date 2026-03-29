ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026 (15:03 IST)

விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் அதிரடி சோதனை!.. பரபரப்பு பின்னணி என்ன?..

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்து கொள்ளும் தவெக பொதுக்கூட்டம் என்றால் போலீசார் அதிக கெடுபிடிகளையும், கட்டுப்படுகளையும் விதிக்க துவங்கினர்.  இவ்வளவு பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்கிற நிபந்தனையோடுதான் போலீசார் ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள்.

அதேபோல் கடந்த 27ம் தேதி நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் அறிவிக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை..

அதேபோல் நேற்று தான் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.. ஆனால் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய கேட்ட இடம் ஒரு குறுகலான பகுதி என்பதால் அந்த இடத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை
. இதையடுத்து தேர்தல் அதிகாரிகள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக விஜய் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், தலைமை அலுவலகம் சென்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் கொடுத்தார்.

அதன்பின் இன்று நுங்கம்பாக்கத்தில் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு கூட்டத்தை நடத்த தவெக சார்பில் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெற்றனர். இதையடுத்து இன்று காலை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் விஜய் கலந்துகொண்டு தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயரை அறிவித்துவந்தார்.

இந்நிலையில், அந்த கூட்டம் நடக்கும் ஹோட்டலுக்கு சென்ற தேர்தல் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினார்கள். 500 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கும் அதிகமானவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்கள் என புகார் சென்றதால் இந்த சோதனை நடைபெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது.

20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக்கடன்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு..

20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக்கடன்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது.

நமக்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும்தான் போட்டி!.. வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் விஜய்!...

நமக்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும்தான் போட்டி!.. வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் விஜய்!...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

வலியோடு வந்துருக்கேன்!.. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க!.. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் விஜய் கோரிக்கை!...

வலியோடு வந்துருக்கேன்!.. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க!.. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் விஜய் கோரிக்கை!...தமிழக விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

ஐஸ்கிரீமில் இரும்பு துண்டு!.. பெண்ணுக்கு 132 கோடி நஷ்ட் ஈடு!...

ஐஸ்கிரீமில் இரும்பு துண்டு!.. பெண்ணுக்கு 132 கோடி நஷ்ட் ஈடு!...குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஒரு உணவாக ஐஸ்கிரீம் உள்ளது. உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் மக்கள் ஐஸ்கிரீமை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள்.

கால்ல விழுந்து பர்மிஷன் கேட்டோம்!.. அதிகாரிக்கு ஒரு போன் வந்தது!.. தவெக நிர்வாகி ஆதங்கம்!..

கால்ல விழுந்து பர்மிஷன் கேட்டோம்!.. அதிகாரிக்கு ஒரு போன் வந்தது!.. தவெக நிர்வாகி ஆதங்கம்!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த பின்னர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து கூட்டங்களுக்கும் காவல்துறை பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது.

