  4. Central Government Hikes Gold Import Duty to 15 Percent: Public in Shock
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (09:09 IST)

6ல் இருந்து 15.. தங்கம் இறக்குமதி வரி திடீர் உயர்வு.. உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை..!

gold
மத்திய அரசு தங்க இறக்குமதி வரியை 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிரடியாக உயர்த்தியிருப்பது நகைப்பிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு காரணமாக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்து வருவதைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் வாங்குவதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த வரி உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது.
 
இதனால் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் 15,000 ரூபாயைக் கடந்தும், ஒரு சவரன் 1,20,000 ரூபாயைத் தாண்டியும் விற்பனையாவதால் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நிலைகுலைந்து போயுள்ளனர். 
 
குறிப்பாக வைகாசி மாதம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், திருமண விசேஷங்களுக்காக நகை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்த குடும்பங்கள் இந்த விலை உயர்வால் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
 
தங்க நகை விற்பனையாளர்கள் தரப்பில் இந்த வரி உயர்வு கடத்தலுக்கு வழிவகுக்கும் என்று கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரி அதிகரிப்பால் உள்நாட்டுச் சந்தையில் தங்கத்தின் தேவை குறைய வாய்ப்புள்ள போதிலும், சாமானிய மக்களின் சேமிப்புத் திட்டங்களில் இது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வெள்ளி விலையும் கணிசமாக உயர்ந்து வருவதால், ஒட்டுமொத்த ஆபரணச் சந்தையும் மந்தநிலையைச் சந்திக்க நேரிடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
