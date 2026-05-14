தொடர்புடைய செய்திகள்
- தனது ரீல்ஸ் அறுந்துபோனது தெரியாமலே திமுக திமிறாக பேசுகிறது!.. விஜய் ஆவேசம்!..
- சிவி சண்முகம், வேலுமணி மீது நடவடிக்கையா?!.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை...
- நேத்து போனது நாகரீக அரசியல்!.. இன்னைக்கு போனது அரசியல் லாபம்!.. விஜய் போடும் கணக்கு!...
- சிவி சண்முகத்தை விஜய் நேரில் போய் பார்த்தது சரியா?.. அதிமுக பிரிவதை ஏற்றுக்கொள்கிறாரா?!..
- முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?
டாஸ்மாக்கில் மது வாங்க வயது கட்டுப்பாடு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகிவிட்டார். விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றபின் அவர் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். அதில் முக்கியமானது டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள்.
கல்வி நிலையங்கள், கோவில்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் அருகே உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுமாறு சமீபத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களிலும் அதுபோன்ற டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன..
இது பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. பலரும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானங்களை விற்க தமிழக அரசு தடை விதித்திருக்கிறது.. மீறி விற்பனை செய்தால் அவர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. வயதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் ஆதார் ஓட்டுநர் உரிமம் போன்றவற்றை காட்டச் சொல்லி உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பையும் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
கல்வி நிலையங்கள், கோவில்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் அருகே உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுமாறு சமீபத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களிலும் அதுபோன்ற டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன..
இது பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. பலரும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானங்களை விற்க தமிழக அரசு தடை விதித்திருக்கிறது.. மீறி விற்பனை செய்தால் அவர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. வயதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் ஆதார் ஓட்டுநர் உரிமம் போன்றவற்றை காட்டச் சொல்லி உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பையும் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...
பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.