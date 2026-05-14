Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (08:46 IST)

டாஸ்மாக்கில் மது வாங்க வயது கட்டுப்பாடு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..

Publish: Thu, 14 May 2026 (08:46 IST)
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகிவிட்டார். விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றபின் அவர் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். அதில் முக்கியமானது டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள்.

கல்வி நிலையங்கள், கோவில்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் அருகே உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுமாறு சமீபத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களிலும் அதுபோன்ற டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன..

இது பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. பலரும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானங்களை விற்க தமிழக அரசு தடை விதித்திருக்கிறது.. மீறி விற்பனை செய்தால் அவர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. வயதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் ஆதார் ஓட்டுநர் உரிமம் போன்றவற்றை காட்டச் சொல்லி உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பையும் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.