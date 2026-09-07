1 மணி நேரம் சட்டசபையில் கொத்து புரோட்டா போட்ட முதல்வர் விஜய்.. திக்கற்று திணறிப்போன உதயநிதி...
தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறை மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான மானியக் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளித்த அவர், சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேரவையில் உரையாற்றினார்.
ஆதாரம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், “நாடாளுமன்றம் செல்ல வேண்டியதில்லை; சட்டப்பேரவை நூலகத்திலேயே சர்காரியா ஆணையத்தின் புத்தகம் இருக்கிறது” என்று விஜய் கூறினார். அந்த ஆவணங்களைப் படித்தாலே கடந்த கால அரசுகள் தொடர்பான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், அமலாக்கத்துறை விசாரணை அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டிய விஜய், திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக குற்றம்சாட்டினார். ஸ்டாலின், உதயநிதி உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் பேரவையில் தெரிவித்தார்.
அதேபோல், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாகவும், கரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பார்கள் தொடர்பாக கட்சி நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதாகவும் விஜய் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
“கரூர் கேங்” என அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாக கூறிய விஜய், அதற்கு யார் தலைவர் என்பதை தெரிந்து கொள்ள மக்களுக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் என கிண்டலாக பேசினார். அதே நேரத்தில், தான் முன்வைப்பவை தனிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் அல்ல; விசாரணை அமைப்புகளின் அறிக்கைகளில் கூறப்பட்ட தகவல்களையே குறிப்பிடுவதாகவும் விளக்கம் அளித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் விஜய்யின் இந்த அதிரடியான உரை, ஆளும் தரப்புக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையேயான அரசியல் மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva