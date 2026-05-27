10 வருடம் கழித்து இப்போது தான் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுகிறோம்.. அம்மா உணவக பயனாளிகள் நெகிழ்ச்சி..
தமிழகத்தில் ஏழை, எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் உன்னத திட்டமான 'அம்மா உணவகம்', முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அறிவிப்புகளுக்கு பிறகு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இன்றி தரம் குறைந்திருந்த உணவகங்களை, உலகத்தரம் வாய்ந்த உணவகங்களாக மாற்ற விஜய் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் தற்போது பலனளிக்க தொடங்கியுள்ளன. உணவின் தரம் உயர்த்தப்பட்டதோடு, சத்துமிக்க மற்றும் சுகாதாரமான உணவுகள் மிகக்குறைந்த விலையில் கிடைக்கச் செய்திருப்பது, தினசரி கூலி வேலைக்குச் செல்லும் மக்கள் மற்றும் ஏழைகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
"கடந்த பத்து வருடங்களாகப் பல சிரமங்களுக்கு இடையே உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தோம், ஆனால் இப்போதுதான் மீண்டும் பழைய தரமான நல்ல உணவை சாப்பிடுகிறோம்" என்று பொதுமக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். முதல்வர் விஜய்யின் இந்த நேர்மையான முயற்சி, ஏழை மக்களின் பசியை போக்கும் ஒரு மகத்தான பணியாக பார்க்கப்படுகிறது. எந்தவிதமான அரசியல் பாகுபாடும் இன்றி, மக்கள் நலனை மட்டுமே முன்னிறுத்தி அவர் கொண்டு வந்துள்ள மாற்றங்கள், அவரைச் சாமானிய மக்களின் சிறந்த தலைவராக உயர்த்திப் பிடித்துள்ளன.
அம்மா உணவகத்தின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதும், உணவின் தரத்தை பேணுவதும் முதல்வர் விஜய்யின் நிர்வாகத் திறனுக்கு சான்றாகும். அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கை நீக்கி, மக்கள் நேரடியாக பயனடையும் வகையில் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் அவரது பாணி, அடித்தட்டு மக்களிடையே புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது. பசியின் கொடுமையை உணர்ந்த ஒரு தலைவனாக, அவர் முன்னெடுத்துள்ள இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் தமிழகத்தின் சமூக நலக் கட்டமைப்பில் ஒரு மைல்கல்லாக அமைந்திருக்கிறது.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்கொண்டு வரும் பணிச்சுமை மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்கள் தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, பயன்படுத்தப்பட்ட காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் நிலவும் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க அரசு முன்வந்துள்ளது. ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட நிலையில், தற்போது நிர்வாகம் உரிய தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்துள்ளது.
