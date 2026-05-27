தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
- காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!
- வடிவேலு காமெடி நிஜமாயிடுச்சி!. ஃபில்அப் பண்ணாம வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர்!..
- ட்ரோல்களைத் தாண்டி அதிரடி : லீடர் படத்தைத் தொடர்ந்து 3 வேடங்களில் நடிக்கும் லெஜண்ட் சரவணன்
- அடிப்பொலி1 ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’ டீசர்
15 ஆண்டுகளாக குடிநீர் குழாய் இன்றி தவித்த சோழிங்கநல்லூர் மக்கள்.. 15 நாளில் 40 குழாய்கள் போட்ட தவெக எம்.எல்.ஏ...
சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் பல ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருந்து வந்தது. குறிப்பாக, இப்பகுதியின் சில குறிப்பிட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக முறையான குடிநீர் குழாய் வசதி இல்லாமலிருந்தது, அப்பகுதி மக்களை கடும் அவதிக்குள்ளாக்கி வந்தது. இந்த நீண்டகால போராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈசிஆர் பி. சரவணன் அவர்கள் களத்தில் இறங்கி அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, போர்க்கால அடிப்படையில் இப்பகுதிக்கு 40 புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளை அவர் அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார். எம்.எல்.ஏவின் இந்த உடனடி முயற்சியால், பல ஆண்டுகளாக குடிநீருக்காக அலைந்து திரிந்த நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் தற்போது நிம்மதியடைந்துள்ளன. "இதுதான் மாற்றம்" என்று அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிப்பது, தொகுதி மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர் காட்டும் அக்கறையை வெளிப்படுத்துகிறது.
தனிப்பட்ட அரசியல் விருப்பு வெறுப்புகளை கடந்து, மக்களின் அன்றாட தேவைகளை முதன்மைப்படுத்தி செயல்படும் இத்தகைய நிர்வாக அணுகுமுறை, சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேர்தலுக்கு பிந்தைய இந்த துரித நடவடிக்கை, மக்கள் பிரதிநிதிகள் எவ்வாறு மக்களுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்யும் இத்தகைய திட்டங்கள், தொகுதியின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும், மக்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கும் வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுக்கின்றன.
Edited by Siva