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தத்துவம் இல்லாத அரசியல்!.. உங்களை கொன்னு கூட அவன் ஜெயிப்பான்!.. இளவரசு யாரை சொல்றாரு!..
தமிழக அரசியலில் 6 வருடங்களுக்கு பின் அதிமுக, திமுக இல்லாத ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது. அதுவும் கட்சி துவங்கி இரண்டு வருடங்களில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இது ஆச்சரியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
சுமார் ஒரு கோடியே 75 லட்சம் பேர் தவெகவுகு வாக்களித்துள்ளனர். 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது. குழந்தைகள் மூலமாகவும், இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை போட்டு தவெக வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக் திமுக தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது. மேலும், தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சர்களை திமுக கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது. இந்த கட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
இதற்கெல்லாம் தவெகவும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் இளவரசு ‘எந்த விதமான தத்துவமும் இல்லாமல் இருக்கும் அரசியல் நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்காது.. நிச்சயம் வெற்றி பெறாது.. குருட்டுத்தனமான விசுவாசம் வேலைக்கு ஆகாது.. உங்களை கொன்று கூட நாளை அவன் வெற்றி பெறலாம்.. ஆனால் அது சமூகத்திற்கு நல்லது அல்ல.. இந்த விஷயத்தை தெளிவாக சொன்ன திரைப்படம் பாரதிராஜா இயக்கிய என்னுயிர் தோழன். அந்த படத்தை இந்த கால இளைஞர்கள் பார்க்க வேண்டும்.. அப்படம் எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து இளவரசு யாரை சொல்கிறார் என பலரும் விவாதம் செய்து வருகிறார்கள்.
சுமார் ஒரு கோடியே 75 லட்சம் பேர் தவெகவுகு வாக்களித்துள்ளனர். 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது. குழந்தைகள் மூலமாகவும், இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை போட்டு தவெக வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக் திமுக தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது. மேலும், தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சர்களை திமுக கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது. இந்த கட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
இதற்கெல்லாம் தவெகவும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் இளவரசு ‘எந்த விதமான தத்துவமும் இல்லாமல் இருக்கும் அரசியல் நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்காது.. நிச்சயம் வெற்றி பெறாது.. குருட்டுத்தனமான விசுவாசம் வேலைக்கு ஆகாது.. உங்களை கொன்று கூட நாளை அவன் வெற்றி பெறலாம்.. ஆனால் அது சமூகத்திற்கு நல்லது அல்ல.. இந்த விஷயத்தை தெளிவாக சொன்ன திரைப்படம் பாரதிராஜா இயக்கிய என்னுயிர் தோழன். அந்த படத்தை இந்த கால இளைஞர்கள் பார்க்க வேண்டும்.. அப்படம் எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து இளவரசு யாரை சொல்கிறார் என பலரும் விவாதம் செய்து வருகிறார்கள்.
தத்துவம் இல்லாத அரசியல்!.. உங்களை கொன்னு கூட அவன் ஜெயிப்பான்!.. இளவரசு யாரை சொல்றாரு!..
தவெகவுடன் கூட்டணி!.. பக்கா பிளான் போடும் என்.ஆர்.ரங்கசாமி!.. நடப்பது என்ன?..
திமுகவில் இணைய ரூ.500 கோடி பேரம்: ஆடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு தவெக எம்எல்ஏ அதிரடி புகார்!
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஊத்தங்கரை தொகுதி எம்எல்ஏ-வை வளைக்க ரூ.35 கோடி பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் ஏற்கனவே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், தற்போது தவெக-வின் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி எம்எல்ஏ சரவணனிடமும் குதிரை பேரம் பேசப்பட்டிருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது. தன்னிடம் திமுகவில் இணைவதற்காக பேரம் பேசியதற்கான ஆடியோ ஆதாரத்தையும், மிரட்டல் விடுத்த நபரின் புகைப்படத்தையும் எம்எல்ஏ சரவணன் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுப் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளார்.
போதைப்பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு வேட்டை: மூன்றே நாட்களில் 621 பேர் கைது! 296 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்..
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனையை தடுக்க, தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கடந்த 03.07.2026 முதல் 05.07.2026 வரை மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனைகள், அதிரடி சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன.