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தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. செந்தில் பாலாஜி இன்று ஆஜராவாரா?!..
தவெக ஆட்சியை தவிர்ப்பதற்காக சிலர் தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் பேசியதாக சமீபத்தில் புகார் எழுந்தது. தவெக எம்.எல்.ஏ இளங்கோவிடம் சிலர் 35 கோடி பேரம் பேசியதையடுத்து அவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதுவரைக்ஜ்கும் இது தொடர்பாக மொத்தம் 9 பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தில் அவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு நெருக்கமானவர்கள் என தெரியவந்திருக்கிறது.
இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரரர் அசோக் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்யும் முயற்சியில் போலீசார் இறங்கினார்கள். ஆனால் தற்போது அவர்கள் இருவருமே தலைமறைவாகிவிட்டனர். இதையடுத்து நேற்று முன் தினம் செந்தில் பாலாஜியின் பெற்றோரிடம் போலீசார் நேரில் சென்று சம்மன் அளித்தனர்.
செந்தில் பாலாஜி சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என அதில்சொல்லப்பட்டிருந்தது. எனவே, இன்று செந்தில் பாலாஜி காவல்நிலையத்தில் ஆஜராவாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது..
இதுவரைக்ஜ்கும் இது தொடர்பாக மொத்தம் 9 பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தில் அவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு நெருக்கமானவர்கள் என தெரியவந்திருக்கிறது.
இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரரர் அசோக் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்யும் முயற்சியில் போலீசார் இறங்கினார்கள். ஆனால் தற்போது அவர்கள் இருவருமே தலைமறைவாகிவிட்டனர். இதையடுத்து நேற்று முன் தினம் செந்தில் பாலாஜியின் பெற்றோரிடம் போலீசார் நேரில் சென்று சம்மன் அளித்தனர்.
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சென்னையில் உருவாகும் மாபெரும் கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா: முதற்கட்டப் பணிகள் தீவிரம்!
சென்னை கிண்டியில் உள்ள பழைய ரேஸ்கோர்ஸ் மைதான வளாகத்தில், தமிழக அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பிரம்மாண்ட 'கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா'வின் முதற்கட்டப் பணிகள் தற்போது வேகம் எடுத்து, வடிவம் பெற தொடங்கியுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 118 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையவிருக்கும் இந்தப் பூங்கா, முழுமையாக நிறைவடையும் போது தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய நகர்ப்புறப் பூங்காவாக உருவெடுக்கும்.