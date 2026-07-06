தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுகவில் இணைய ரூ.500 கோடி பேரம்: ஆடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு தவெக எம்எல்ஏ அதிரடி புகார்!
- பதிவுத்துறை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 215 சார்பதிவாளர்களுக்கு வெளிப்படையான பணியிட மாறுதல்!
- சம்மனை புறக்கணித்த செந்தில் பாலாஜி: தலைமறைவாக இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சரின் அடுத்த கட்டம் என்ன?
- அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு: நாளை அவசர விசாரணை!
- தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. செந்தில் பாலாஜி இன்று ஆஜராவாரா?!..
தவெகவுடன் கூட்டணி!.. பக்கா பிளான் போடும் என்.ஆர்.ரங்கசாமி!.. நடப்பது என்ன?..
நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராவதற்கு முன்பே அவ்வப்போது பாண்டிச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை அவர் சந்தித்து பேசி வந்தார். அதற்கெல்லாம் அப்போது வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது.
தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய் மாறியிருக்கிறார். தமிழகத்தின் இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் ஒரே நேரத்தில் வீழ்த்திவிடு விஜய் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பதால் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க ரங்கசாமி முடிவெடுத்திருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் போட்டியிட்டால் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என அவர் நம்புகிறாராம்.
2029 இல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரும் போது இது நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால்தான் தமிழகத்தில் இப்போதே தனது கட்சியை தொடங்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் அவர் முனைப்பு காட்டுவதற்காக சொல்லப்படுகிறது..
தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய் மாறியிருக்கிறார். தமிழகத்தின் இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் ஒரே நேரத்தில் வீழ்த்திவிடு விஜய் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பதால் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க ரங்கசாமி முடிவெடுத்திருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் போட்டியிட்டால் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என அவர் நம்புகிறாராம்.
2029 இல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரும் போது இது நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால்தான் தமிழகத்தில் இப்போதே தனது கட்சியை தொடங்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் அவர் முனைப்பு காட்டுவதற்காக சொல்லப்படுகிறது..
தத்துவம் இல்லாத அரசியல்!.. உங்களை கொன்னு கூட அவன் ஜெயிப்பான்!.. இளவரசு யாரை சொல்றாரு!..
தவெகவுடன் கூட்டணி!.. பக்கா பிளான் போடும் என்.ஆர்.ரங்கசாமி!.. நடப்பது என்ன?..
திமுகவில் இணைய ரூ.500 கோடி பேரம்: ஆடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு தவெக எம்எல்ஏ அதிரடி புகார்!
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஊத்தங்கரை தொகுதி எம்எல்ஏ-வை வளைக்க ரூ.35 கோடி பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் ஏற்கனவே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், தற்போது தவெக-வின் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி எம்எல்ஏ சரவணனிடமும் குதிரை பேரம் பேசப்பட்டிருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது. தன்னிடம் திமுகவில் இணைவதற்காக பேரம் பேசியதற்கான ஆடியோ ஆதாரத்தையும், மிரட்டல் விடுத்த நபரின் புகைப்படத்தையும் எம்எல்ஏ சரவணன் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுப் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளார்.
போதைப்பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு வேட்டை: மூன்றே நாட்களில் 621 பேர் கைது! 296 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்..
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனையை தடுக்க, தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கடந்த 03.07.2026 முதல் 05.07.2026 வரை மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனைகள், அதிரடி சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன.