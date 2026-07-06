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Last Modified: Monday, 6 July 2026 (18:15 IST)

தவெகவுடன் கூட்டணி!.. பக்கா பிளான் போடும் என்.ஆர்.ரங்கசாமி!.. நடப்பது என்ன?..

rangasamy
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (18:15 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (18:18 IST)
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நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராவதற்கு முன்பே அவ்வப்போது பாண்டிச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை அவர் சந்தித்து பேசி வந்தார். அதற்கெல்லாம் அப்போது வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது.

தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய் மாறியிருக்கிறார். தமிழகத்தின் இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் ஒரே நேரத்தில் வீழ்த்திவிடு விஜய் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பதால் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க ரங்கசாமி முடிவெடுத்திருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் போட்டியிட்டால் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என அவர் நம்புகிறாராம்.

2029 இல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரும் போது இது நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால்தான் தமிழகத்தில் இப்போதே தனது கட்சியை தொடங்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் அவர் முனைப்பு காட்டுவதற்காக சொல்லப்படுகிறது..

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