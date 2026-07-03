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தீவிரமாகும் சூப்பர் எல் நினோ!.. வரலாறு காணாத சம்பவம் இருக்கு!. வானிலை ஆய்வாளர் பகீர்!..
மத்திய பசிபிக் பெருங்கடலில் பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய பகுதியில் கடல் வெப்பநிலை உயர்வதை குறிக்கும் ஒரு காலநிலை நிகழ்வுதான் எல் நினோ. கடல் வெப்பநிலை 1.5 முதல் 2.0 டிகிரி வரை அதிகரிக்கும் போது அது தீவிர எல் நினோ எனவும், 3.0 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயர்ந்தால் அதை சூப்பர் எல் நினோ எனவும் சொல்கிறார்கள்..
தற்போது பிரன்ஸ், ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் திடீரென வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்ததற்கு எல் நினோதான் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் சூப்பர் எல் நினோவால் வால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்து வரப்போகிறது என வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்திருக்கிறார்..
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் இட்டுள்ள பதிவில் எல் நினோ உருவாகிவிட்டது. அடுத்த சில மாதங்களில் இது சூப்பர் எல் நினோவாக மாறும். இதன் தாக்கத்தை உலக நாடுகள் தற்போது உணர துவங்கிவிட்டன. இதை கருத்தில் கொண்டு 2027ம் வருடம் கோடை வெப்ப அலை மற்றும் வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு உடனடியாக வறட்சி மற்றும் நீர் மேலாண்மை குழுவை அமைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
ஜூன் மாதத்தில் உருவான எல் நினோ வளிமண்டலத்திலும் பிரதிபலிக்க துவங்கியது. செப்டம்பர் இறுதி அல்லது அக்டோபரில் இது சூப்பர் எல் நினோவாக உருவெடுத்து வரும் நவம்பரில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு தீவிரமான சூப்பர் எல் நினோவாக வலுப்பெறும்.. இதனால் 2026 - 27 ஆகிய ஆண்டுகளில் உலகில் வரலாறு காணாத இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியிருக்கிறது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
எனவே இதை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.
தற்போது பிரன்ஸ், ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் திடீரென வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்ததற்கு எல் நினோதான் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் சூப்பர் எல் நினோவால் வால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்து வரப்போகிறது என வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்திருக்கிறார்..
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் இட்டுள்ள பதிவில் எல் நினோ உருவாகிவிட்டது. அடுத்த சில மாதங்களில் இது சூப்பர் எல் நினோவாக மாறும். இதன் தாக்கத்தை உலக நாடுகள் தற்போது உணர துவங்கிவிட்டன. இதை கருத்தில் கொண்டு 2027ம் வருடம் கோடை வெப்ப அலை மற்றும் வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு உடனடியாக வறட்சி மற்றும் நீர் மேலாண்மை குழுவை அமைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
எனவே இதை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.
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