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த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு பிரபல நட்சத்திர ஓட்டலில் இந்த அதிரடி சந்திப்பு அரங்கேறியதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. த.வெ.க-வின் முக்கிய புள்ளிகளை தங்கள் பக்கம் இழுக்கவும், பேர பேச்சுகள் மூலம் அக்கட்சியின் பலத்தை குறைக்கவும் இந்த சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுத்து செயல்படுத்த, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நண்பர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் தரப்பில் சுமார் 35 கோடி ரூபாய் வரை நிதி தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
மாற்று முகாம்களை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் த.வெ.க-விற்கு எதிராக ஒன்று திரண்டு, இவ்வளவு பெரிய தொகையைத் திரட்டி குதிரைப்பேரம் பேச முயல்வதாக எழுந்துள்ள இந்த விவகாரம், தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இருப்பினும், இந்த ரகசிய கூட்டம் மற்றும் பண பரிமாற்றப் புகார்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகளின் அதிகாரப்பூர்வ தலைவர்கள் இதுவரை எவ்வித விளக்கமும் அளிக்கவில்லை.
Edited by Siva
த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
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குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
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