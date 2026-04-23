வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (18:04 IST)

6 மணிக்குள் வந்தால் 8 மணி வரை ஓட்டு போடலாம்!. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு...

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 234 தொகுதிகளிலும் இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. மாலை 6 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
வழக்கத்திற்கு மாறாக இன்று காலை முதலே வாக்குப்பதிவு மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் வேகமாகவும் நடைபெற்றது.

பொதுமக்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
அதன் காரணமாக மாலை 3 மணி நிலவரப்படி 70 சதவீத வாக்குப்பதிவு பதிவாகியிருந்தது.
கடந்த பல சட்டமன்ற தேர்தல்களை ஒப்பிடும்போது இந்த வாக்குப்பதிவு அதிகம் என்றே சொல்லலாம்.

மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.எப்படியும் தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு 85 சதவீதத்தை தாண்டும் என கணிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சென்னையில் வாக்குச்சாவடிக்கு ஆறு மணிக்குள் வந்தால் 8 மணி வரை ஓட்டு போடலாம் என சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது சென்னைவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தவர்களுக்கு டோக்கன் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களை தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் வாக்களிக்க அனுமதிப்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com