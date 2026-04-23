வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (17:24 IST)

3 மணி நிலவரப்படி 65ஐ கடந்த வாக்கு சதவீதம்.. 80ஐ தாண்டும் என எதிர்பார்ப்பு.. மாற்றம் உறுதியா?

vote
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு இன்று மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகளின்படி, பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வாக்கு சதவீதம் 65-ஐ கடந்து சீராக உயர்ந்து வருகிறது.
 
குறிப்பாக, நாமக்கல் (76.43%), கரூர் (76.08%), சேலம் (75.79%), மற்றும் ஈரோடு (75.61%) ஆகிய மாவட்டங்கள் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குப்பதிவுடன் முன்னிலையில் உள்ளன. 
 
தர்மபுரி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களிலும் முறையே 74.68% மற்றும் 75.38% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் 68.13% வாக்குகளும், கோயம்புத்தூரில் 71.16% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. 
 
தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை தூத்துக்குடி (65.18%), ராமநாதபுரம் (63.14%), மற்றும் கன்னியாகுமரி (61.95%) ஆகிய மாவட்டங்களில் வாக்குப்பதிவு மற்ற இடங்களை விட சற்று நிதானமாக உள்ளது.
 
இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வரத்து வாக்குச்சாவடிகளில் அதிகமாக காணப்படுவதால், மாலை 6 மணிக்குள் ஒட்டுமொத்த வாக்கு சதவீதம் 80-ஐ தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
பல தொகுதிகளில் கடும் போட்டி நிலவுவதால், இந்த அதிகப்படியான வாக்குப்பதிவு தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com