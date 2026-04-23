வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (18:18 IST)

தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!. வாக்குப்பதிவு நிறைவு!.. கரூரில் அதிக வாக்குப்பதிவு!..

election
தமிழக சட்டசபைக்கான தேர்தல் இன்று காலை 7 மணிக்கு தமிழகத்தில் தொடங்கியது. 234 தொகுதிகளிலும் சேர்த்து சுமார் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் களத்தில் நின்றார்கள். பொதுமக்கள் வாக்களிப்பதற்கக சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

காலை 7:00 மணி முதலே வாக்களிக்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டினார்கள். இதனை தொடர்ந்து மாலை 3 மணி அளவிலேயே 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகிவிட்டது. இது பலருக்கும் ஆச்சர்யத்தை கொடுத்தது. மேலும், மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. அதன்பின் மேலும் ஒரு மணி நேரம் இருப்பதால் எப்படியும் மொத்த வாக்கு சதவீதம் 90ஐ நெருங்கிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், மாலை 6 மணியோடு வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றது.

அதேநேரம், மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது வாக்குப்பதிவு முடிவுக்கு வந்திருப்பதால் மின்னணு வாக்கு எந்திரங்களுக்கு சீல் வைக்கும் பணிகளில் தேர்தல் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.

அதன்பின், வாக்கு எந்திரங்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கப்பட்டு வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4ம் தேதி சீல் மீண்டும் உடைக்கப்பட்டு வாக்குகள் எண்ணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி கரூரில் 89 சதவீத வாக்குப்பதிவு பதிவாகியிருக்கிறது. குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமாரியில் 76 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. முழுமையான வாக்கு சதவீதம் இரவுக்குள் தெரிந்துவிடும்.

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

