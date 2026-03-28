சனி, 28 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (14:35 IST)

இதெல்லாம் முடியாது!. தவெகவின் 34 கோரிக்கைகளை நிராகரித்த தேர்தல் ஆணையம்!. பின்னணி என்ன?..

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே, தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகின்றன. தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வது, கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பட்டியலை தயார் செய்வது போன்ற பணிகளில் திமுகவும் அதிமுகவும் ஈடுபட்டிருக்கிறது.

இந்த தேர்தலை பொருத்தவரை விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரம், விஜய் 234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்யவாய்ப்பில்லை என பலரும் சொல்கிறார்கள். அதேபோல், வேட்பாளர்களை இறுதிப் செய்வதில் சிக்கல் நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது
.
இன்று கூட சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில் விஜய் தலைமையில் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அதில், குழப்பம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், விஜய் தான் போட்டியிடவுள்ள பெரம்பூர் பகுதியில் இன்று பிரச்சாரம் செய்வார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த்து. ஆனால், விஜய் பேசும் இடம் நெருக்கடியான இடம் என்பதால் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை.

அதேபோல் தவெகவின் சட்டமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை மற்று பேரணி தொடர்பான 155 கோரிக்கைகளில் 70 கோரிக்கைகளை ஏற்றிருப்பதாகவும், 34 கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.. வீடு வீடாக சென்று பரப்புரை செய்ய 87 கோரிக்கைகள் விடுத்த நிலையில் அதில் 49 மட்டுமே ஏற்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும் பேரணி தொடர்பான 8 கோரிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, மத நம்பிக்கைகளை தூக்கியெறிந்து தான் உகாதி மற்றும் சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மாமிசம் உண்பதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. '

டொனால்ட் டிரம்ப் எப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றாரோ அப்போது முதலே பல அதிரையான நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்

மேற்கு ஆசியாவில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளத்தின் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் கடந்த 50 வருடங்களாகவே தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com