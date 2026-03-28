சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (14:25 IST)

50 வேட்பாளர்களை மாத்தணும்!.. பாட்டிலை தூக்கி எறிந்தாரா விஜய்?.. தவெக கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?..

vijay
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் வேகம் கட்டி வருகிறது. ஒருபக்கம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்குவது, ஒருபக்கம் எந்த தொகுதியில் எந்த வேட்பாளர் என்கிற பட்டியலை வெளியிடுவது என திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகள் வேகம் காட்டி வருகிறது..

இந்த தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை விஜய்க்கு இளைஞர்களின் வாக்குகள் விழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. இந்த தேர்தலில் தவெக தனித்துப்போட்டியிடுகிறது. அதேநேரம் தவெகவில் வேட்பாளர்களை இறுதிப் செய்வதில் குழப்பம் நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இன்று சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள ஹோட்டலில் தவெக அவசர கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை 170 வேட்பாளர்கள் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த பட்டியலை ஏற்கனவே விஜடம் கொடுத்து விஜய் அதை டிக் அடித்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது..

ஆனால், இன்று திடீரென அதில் 50 பேர்களை மாற்ற வேண்டும் என சொன்னதால் கோபத்தில் விஜய் பாட்டிலை வீசி எறிந்து விட்டதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. ஆதவ் அர்ஜுனா, என். ஆனந்த், ஜான் ஆரோக்யசாமி என ஆளாளுக்கு ஒரு பரிந்துரை சொல்ல விஜய் என்ன முடிவெடுப்பது என்று தெரியாமல் முழித்து வருவதாக பிரபல அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

பக்காமாஸ் இப்ப பொடி மாஸ் ஆயிட்டார்!.. விஜயை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!...

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

சிவராத்திரி அன்று கூட நான் மாமிசம் சாப்பிடுவேன்: கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, மத நம்பிக்கைகளை தூக்கியெறிந்து தான் உகாதி மற்றும் சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மாமிசம் உண்பதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. '

என்னோட அடுத்த இலக்கு கியூபா!.. அடங்காத டொன்ல்ட் டிரம்ப்!.. சரவதேச அரசியலில் பரபரப்பு.

டொனால்ட் டிரம்ப் எப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றாரோ அப்போது முதலே பல அதிரையான நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்

சவுதி அரேபியா மீது சரமாறி தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்.. 10 அமெரிக்க வீரர்கள் படுகாயம்..!

மேற்கு ஆசியாவில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளத்தின் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் இப்பதான்!. எனக்கு 15 வருஷமா இதுதான் நடக்குது!.. சீமான் கோபம்...

திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் கடந்த 50 வருடங்களாகவே தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறது.

