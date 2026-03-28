சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (12:21 IST)

விஜய் இப்பதான்!. எனக்கு 15 வருஷமா இதுதான் நடக்குது!.. சீமான் கோபம்...

திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் கடந்த 50 வருடங்களாகவே தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறது. அந்த இரண்டு கட்சிகளையும் எதிர்த்து புதிதாக ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து அரசியலில் வெற்றி பெறுவது என்பது சுலபமில்லை . பல வகைகளும் குடைச்சல் கொடுப்பார்கள்.. தனிப்பட்டமுறையில் தாக்குவார்கள். மோசமாகவும், இழிவாகவும் விமர்சிப்பார்கள், தவறான பிரச்சாரங்களை பரப்புவார்கள், குடும்ப பிரச்சினைகளை பற்றி பொது வழியில் பேசி அசிங்கப்படுத்துவார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி அரசியலில் தாக்குப்பிடித்து வெற்றி பெற வேண்டும் அது அவ்வளவு சுலபமில்லை..

தற்போது தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட துவங்கியிருக்கின்றன.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏற்கனவே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கிவிட்டார்.. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வருகிற ஏப்ரல் 3ம் தேதி திருவாரூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கவுள்ளார்.

ஒருபக்கம்,நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கியுள்ள விஜய் இன்று அவர் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரச்சாரத்தை துவங்க திட்டமிட்டிருந்தார்.. ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை..

இதற்கு திமுகதான் காரணம் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டார். ஆனால் இதற்கும் தமிழக அரசுக்கும் சம்பந்தமில்லை.. அனுமதியை தேர்தல் ஆணையம்தான் கொடுக்க வேண்டும்.. இதுகூட விஜய்க்கு தெரியவில்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் கூறினார்.

இந்நிலையில்தான், விஜய்க்கு அனுமதி மறுத்தது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சீமான் ‘விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. விஜய் அனுபவிப்பதை நான் கடந்த 15 வருடங்களாக அனுபவித்து வருகிறேன்.. மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாத இடத்தில்தான் எனக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்கள்’ என பொங்கியிருக்கிறார்.. 

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர்.சி அதிகாரப்பூர்வமாக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் 0.65% உயறவுள்ளன.

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக 'இரட்டை எஞ்சின்' என்டிஏ அரசு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மக்கள் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தங்களது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...மனிதர்களிடம் அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது முக்கியமான, அழகான உறவு. தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என சொல்வார்கள்.

