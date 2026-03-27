வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (20:46 IST)

234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்!... தேதியை மாற்றிய விஜய்!..

karur vijay
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. மற்ற கட்சிகள் கூட்டணியில் இருக்கும் போது தவெக மற்றும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் தனித்து போட்டியிடுகிறார்கள்..

தவெக கட்சி சந்திக்கும் முதல் சட்டமன்றத் தேர்தல் இது.. ஒருபக்கம் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். நாளை அந்த பகுதியில் அவர் 5 இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்காததால் அது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனவே வருகிற 30ம் தேதி அனுமதி கேட்டு மீண்டும் தவெக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒருபக்கம்,  தவெகவின் 234 வேட்பாளர்களையும் விஜய் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.. சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கவிருந்தது. ஆனால் என்ன காரணமோ அது நடக்கவில்லை.. வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான் 234 தொகுதிகளுக்குமான தவெக வேட்பாளர்களை வருகிற 29ம் தேதி ஒரு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் அறிமுகம் செய்யவிருக்கிறார். காலை 11 மணிக்கு தாஜ் கோரமண்டல் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது.

உன் கட்சிக்காரன் அசிங்கமா பேசினப்ப நீ எங்க இருந்த?!.. விஜயை விளாசிய சீமான்!..

உன் கட்சிக்காரன் அசிங்கமா பேசினப்ப நீ எங்க இருந்த?!.. விஜயை விளாசிய சீமான்!..விஜய் எப்போது கட்சி தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே விஜயின் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும், தவெக ட்சியினரும் சமூக வலைதளங்களில் தவெகவையும், விஜயையும் விமர்சிப்பவர்களை மிகவும் ஆபாசமாகவும், கீழ்த்தரமாகவும் விமர்சித்தும், திட்டியும் வருகிறார்கள். இதையெல்லாம் விஜய் கண்டு கொள்வதே இல்லை..

நான் பேசுற இடத்தில் திடீர் பள்ளம் எப்படி வந்துச்சு?!.. வெட்கமா இல்லையா?.. பொங்கிய விஜய்...

நான் பேசுற இடத்தில் திடீர் பள்ளம் எப்படி வந்துச்சு?!.. வெட்கமா இல்லையா?.. பொங்கிய விஜய்...தவெக தலைவர் விஜய் மார்ச் 28ம் தேதியான நாளை பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.

அமெரிக்கா உள்ளேயே புகுந்துவிட்டதா ஈரானின் ட்ரோன்கள்.. 4 மணி நேரம் சுற்றிய 15 மர்ம ட்ரோன்களால் பரபரப்பு..!

அமெரிக்கா உள்ளேயே புகுந்துவிட்டதா ஈரானின் ட்ரோன்கள்.. 4 மணி நேரம் சுற்றிய 15 மர்ம ட்ரோன்களால் பரபரப்பு..!அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் லூசியானா மாகாணத்தில் உள்ள பார்க்ஸ்டேல் விமானப்படை தளத்தின் வான்பரப்பில் மர்மமான முறையில் ட்ரோன்கள் பறந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் செய்தது முழுக்க முழுக்க பைத்தியக்காரத்தனம்.. அமெரிக்க செனட்டர் கடும் விமர்சனம்..!

டிரம்ப் செய்தது முழுக்க முழுக்க பைத்தியக்காரத்தனம்.. அமெரிக்க செனட்டர் கடும் விமர்சனம்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர்ச்சூழல் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்லும் கப்பல்களுக்கு ஈரான் 2 பில்லியன் டாலர் கட்டணம் விதிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஈரானின் இந்த அதிரடி முடிவை அமெரிக்க செனட்டர் கிறிஸ் மர்பி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நண்பேண்டா!. நானும் மோடியும் சொன்னதை செய்வோம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஃபீலிங்...

நண்பேண்டா!. நானும் மோடியும் சொன்னதை செய்வோம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஃபீலிங்...டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

