சனி, 28 மார்ச் 2026
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (14:49 IST)

அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் மின்னஞ்சல் முடக்கம்: ஈரானிய ஹேக்கர்கள் அதிரடி

அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்கை ஈரான் ஆதரவு ஹேக்கர்கள் ஊடுருவி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
'ஹண்டாலா ஹேக் டீம்' என்ற குழு, படேலின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவரது சுயவிவர குறிப்புகளை இணையத்தில் வெளியிட்டு இச்செய்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
"வெற்றிகரமாக ஹேக் செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இப்போது காஷ் படேலின் பெயரும் இணைந்துள்ளது" என அந்த குழு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில், 2010 முதல் 2019 வரையிலான காலகட்டத்தை சேர்ந்த படேலின் தனிப்பட்ட மற்றும் பணி தொடர்பான உரையாடல்கள் கசிந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த மின்னஞ்சல் ஊடுருவலை அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். எனினும், FBI தரப்பில் இதுவரை முறையான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை. முக்கிய பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவருக்கே இந்த நிலை ஏற்பட்டது அமெரிக்க பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் எடுக்க வந்த ஜோடியை அடுத்து நொறுக்கிய உள்ளூர் மக்கள்.. என்ன காரணம்?கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டம், சக்லேஷ்புரா தாலுகாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற பெட்டட பைரவேஸ்வரா கோயில் அருகே ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் வன்முறையாக மாறியுள்ளது.

23 ஆண்டுகளாக இறந்து போன மகனுக்கும், காதலிக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கும் பெற்றோர்.. ஒவ்வொரு ராமநவமியிலும் கொண்டாட்டம்..!தெலுங்கானாவின் மஹபூபாபாத் மாவட்டத்தில், தனது மகனின் நினைவாக ஒரு தம்பதியினர் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நடத்தி வரும் வினோத திருமண வைபவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

50 வேட்பாளர்களை மாத்தணும்!.. பாட்டிலை தூக்கி எறிந்தாரா விஜய்?.. தவெக கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?..தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் வேகம் கட்டி வருகிறது .

பக்காமாஸ் இப்ப பொடி மாஸ் ஆயிட்டார்!.. விஜயை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!...நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

சிவராத்திரி அன்று கூட நான் மாமிசம் சாப்பிடுவேன்: கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாகர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, மத நம்பிக்கைகளை தூக்கியெறிந்து தான் உகாதி மற்றும் சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மாமிசம் உண்பதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. '

