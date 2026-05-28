டெல்லியில் திருவள்ளுவர் சிலையை திறந்துவைக்காமல் சென்னை திரும்பிய விஜய்!..
தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று அரசு முறை பயணமாக டெல்லி சென்றார். விஜய் முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக டெல்லி செல்வதால் அவரின் இந்த பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் எதிர்பார்த்தது போல் டெல்லியில் எதுவும் நடக்கவில்லை.
வழக்கமாக மாநில முதல்வர்களை 40 நிமிடம் சந்தித்து பேசும் பிரதமர் மோடி விஜயிடம் வெறும் 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசினார். தான் எடுத்துச் சென்ற ஃபைலை மோடியிடம் கொடுத்துவிட்டு, போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார் விஜய். அதன் பின் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து சிறிது நேரம் பேசினார் விஜய்..
அதேநேரம் மத்திய அமைச்சர் அமிஷாவை சந்திக்க விஜய் தரப்பில் நேரம் கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அங்கிருந்து சாதகமான பதில் வரவில்லை. நேற்று இரவு தமிழக அரசு இல்லத்தில் தங்கிய முதல்வர் விஜய் இன்று காலை ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்திப்பதாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் அதுவும் நடக்கவில்லை.
எனவே இன்று காலையில் டெல்லியிலிருந்து விஜய் சென்னை திரும்பி விட்டார். டெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக வைக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவர் சிலையை முதல்வர் விஜய் திறந்து வைப்பதாக இருந்தது. விஜயை பார்ப்பதற்காக தமிழக மாணவர்களும் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர். ஆனால் விஜய் அங்கு செல்லாமலேயே சென்னை திரும்பி விட்டார். இது மாணவர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...