வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (13:21 IST)

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...

vijay
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. அல்லது மற்ற எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை என்றும் சொல்லலாம். அதேநேரம் தவெகவுக்கு போய்விடுவோம் என சொல்லி காங்கிரஸ் திமுகவுடன் மூன்று சீட்டுகள் அதிகமாக பெற்று அந்த கூட்டணியில் இணைந்து விட்டது. எனவே, விஜய் தனித்து போட்டியிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்.. தனித்து போட்டு விட்டாலே 30 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவோம் என தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் சொன்னாலும் விஜய் 15 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே வாங்குவார் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

ஒருபக்கம், திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமெனில் விஜய் அதிமுக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என பலரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் விஜய் இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை.. விஜய் தங்கள் கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் பாஜகவும் எதிர்பார்க்கிறது.. ஆனால் 60க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் மற்றும் விஜய்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என தவெக தரப்பு சொன்னதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாராம். விஜய்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்றால் இந்த கூட்டணி வேண்டாம் எனவும் அவர் சொல்லிவிட்டதாக தெரிகிறது..

ஆந்திர துணை முதல்வர் மற்றும் நடிகர் பவன் கல்யாண் மூலமும் பாஜக விஜய்க்கு தூது விட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.. ஆனால் அதுவும் நடக்கவில்லை... அது மட்டும் நடந்திருந்தால் திருச்சியில் நடந்த பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாநாட்டில் விஜயும் கலந்து கொண்டிருப்பார் என சொல்லப்படுகிறது.

8 மாத பெண் குழந்தை கடத்தல்.. ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்ட போலீஸ்.. திருட்டு தம்பதி கைது..!

8 மாத பெண் குழந்தை கடத்தல்.. ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்ட போலீஸ்.. திருட்டு தம்பதி கைது..!வடகிழக்கு டெல்லியின் கஜூரி காஸ் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட எட்டு மாத குழந்தை, காவல்துறையினரின் அதிரடி நடவடிக்கையால் ஒரு மணி நேரத்தில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது.

அவசரப்பட்டு என்.டி.ஏவுக்குள் போக வேண்டாம்.. இப்போதைக்கு நாம தான் 2வது இடம்.. விஜய்க்கு அறிவுரை கூறினாரா ஜான் ஆரோக்கியசாமி?

அவசரப்பட்டு என்.டி.ஏவுக்குள் போக வேண்டாம்.. இப்போதைக்கு நாம தான் 2வது இடம்.. விஜய்க்கு அறிவுரை கூறினாரா ஜான் ஆரோக்கியசாமி?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைவது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி!.. கேஸ், பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நீங்குமா?..

இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி!.. கேஸ், பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நீங்குமா?..கடந்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டை அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தாக்கி வருகின்றன..

ஈரான் போரால் மொபைல் சேவை பாதிக்குமா? எப்படி? பகீர் தகவல்..!

ஈரான் போரால் மொபைல் சேவை பாதிக்குமா? எப்படி? பகீர் தகவல்..!அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலும், ஈரானும் போரில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் எல்பிஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு, தற்போது தகவல் தொடர்புத் துறையிலும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதலமைச்சரால் எப்படி மௌனமாக இருக்க முடிகிறது? சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் குறித்து விஜய்..

முதலமைச்சரால் எப்படி மௌனமாக இருக்க முடிகிறது? சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் குறித்து விஜய்..தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கும், பெண் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வியாழக்கிழமை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

