புதன், 11 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 மார்ச் 2026 (16:09 IST)

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போறது தற்கொலைக்கு சமம்!.. விஜயை தடுக்கும் ஜான் ஆரோக்யசாமி..

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை..  ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என திமுகவுடன் முரண்டு பிடித்து வந்த காங்கிரசை எப்படியாவது தவெக கூட்டணீய்ல் இணைக்க வேண்டும் என முயற்சிகள் நடந்தது.. ராகுலுக்கும் அந்த ஐடியா இருந்தது.. ஆனால் சோனியாகாந்தி அதை விரும்பவில்லை என்பதாலும்,  காய்களை சாமர்த்தியமாக நகர்த்து காங்கிரசை தனது கூட்டணிக்கு ஸ்டாலின் கொண்டு வந்து விட்டதாலும் அது நடக்கவில்லை.

தற்போது விஜய்க்கு இரண்டு ஆப்ஷன்கள் இருக்கிறது. ஒன்று தனியாக தேர்தலை சந்திப்பது அல்லது அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைவது.. ஆனால் அதிமுக-  பாஜவை விஜய் விமர்சித்து வரும் நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இணைய வேண்டுமா என்கிற தயக்கம் விஜய்க்கு இருக்கிறது. ஆனால் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமானால் விஜய் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவதுதான் சரி என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.. அதோடு விஜயை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைக்கும் முயற்சியில் தெலுங்கு நடிகரும் ஜனசேனா கட்சியின் தலைவருமான பவன் கல்யாண் ஈடுபட்டிருப்பதாக செய்திகள் சமீபத்தில் வெளியானது..

இந்நிலையில், தவெகவில் விஜய்க்கு ஆலோசனைகளை சொல்லி வரும் ஜான் ஆரோக்கியசாமி என்.டி.ஏ கூட்டணியில் தவெக இணைவதை விரும்பவில்லை என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பது தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு சமம். சிறுபான்மையினர், பெண்கள், இளைஞர்கள் நம் பக்கம் இருக்கிறார்கள்.. பாஜக கூட்டணிக்கு சென்றால் இதையெல்லாம் நாம் இழக்க நேரிடும்..

பாஜகவே நம்மை அழித்துவிடும்.. இந்த தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.. அதிமுக கூட்டணி மூன்றாவது இடத்திற்கு செல்லும்.. அதனால்தான் பதிறியடித்துக் கொண்டு நம்மிடம் வருகிறார்கள்’ என்று அவர் சொன்னதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

