புதன், 11 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: புதன், 11 மார்ச் 2026 (13:49 IST)

என் அம்மா பேருதான் இனிஷியல்!. அப்பா வேண்டாம்!.. ஜேசன் சஞ்சய் போடும் கையெழுத்து!..

jason
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய். தற்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்.. அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதால் அவருக்கு இளைஞர்களிடம் அதிக வரவேற்பு இருப்பதாக தெரிகிறது..

நடக்கவுள்ள தேர்தலில் தவெக குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. ஒருபக்கம் விஜய் நீலாங்கரை வீட்டில் தனியாக வசிக்க, அவரின் மனைவி சங்கீதா லண்டனில் வசிக்கிறார். மகனும், மகளும் சென்னையில் வெவ்வேற இடங்களில் தனியாக வாழ்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தன், விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார். மேலும் விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அதேபோல், விஜய் திரிஷாவுடன் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றதும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

ஒருபக்கம், விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் சினிமாவில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.. லைக்கா தயாரிப்பில் சிக்மா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.. இந்த படம் விரைவில் வெளியாகியுள்ளது.. புதிய படத்தின் டைட்டில் கார்டு மற்றும் கையெழுத்துகளில் ஜேசன் சஞ்சய் தந்தையின் பெயரை பயன்படுத்தில்லையாம். தந்தையின் பெயருக்கு பதிலாக Jason Sanjay S என்று மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார். அதில் S என்பது அவரின் தாய் சங்கீதாவை குறிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

ஆம்பளதான் எல்லாமா?. பொம்பள மேல தப்பே இல்லையா?!. பொங்கிய ரவி மோகன்!...

ஆம்பளதான் எல்லாமா?. பொம்பள மேல தப்பே இல்லையா?!. பொங்கிய ரவி மோகன்!...திரைத்துறை மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் பிரபலமாக இருப்பவர்கள் பலரும் விவாகரத்து செய்து கொள்வது என்பது தற்போது சாதாரண ஒன்றாக மாறிவிட்டது..

உன் பொண்டாட்டி சீதாவை வச்சி நீ ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துனியா? பார்த்திபனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!

உன் பொண்டாட்டி சீதாவை வச்சி நீ ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துனியா? பார்த்திபனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!விஜய் மற்றும் த்ரிஷா குறித்து சமூக வலைதளங்களில் நடிகர் பார்த்திபன் தெரிவித்து வரும் சில கருத்துக்கள் தற்போது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளன. திரைத்துறையில் தனது வித்தியாசமான சிந்தனைகளால் 'புதிய பாதை' வகுத்தவர் என்று பெயரெடுத்தாலும், சமீபகாலமாக அவர் பதிவிடும் கருத்துக்கள் பலரது விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றன. குறிப்பாக, விஜய், த்ரிஷா குறித்து அவர் மறைமுகமாக தாக்கி பேசுவது ரசிகர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூள்கிளப்பும் தாய்கிழவி: 12 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?

தூள்கிளப்பும் தாய்கிழவி: 12 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் தாய்கிழவி. சிவகாத்திகேயன் தயாரிப்பில் வெளியான இப்படத்தை முருகேசன் சிவகுமார்

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தார் அஜித்.. நண்பர் விஜய்யை நேரில் பார்ப்பாரா?

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தார் அஜித்.. நண்பர் விஜய்யை நேரில் பார்ப்பாரா?நடிகர் அஜித்குமார் தனது கார் பந்தய பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு இன்று துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.

தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..

தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..தமிழ் திரையுலகில் நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர் என வலம் வந்தவர் தக்காளி சீனிவாசன்.. பெரும்பாலும் திகில் மற்றும் கொலை மர்ம கதைகளை தயாரித்திருக்கிறார் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com