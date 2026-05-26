  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Assembly Secretariat Officially Declares Three AIADMK Resigned Seats Vacant
Written By
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (11:16 IST)

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

சட்டப்பேரவை செயலகம்
Publish: Tue, 26 May 2026 (11:14 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (11:16 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு இடையே, தற்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை செயலகம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தொகுதிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
அதிமுகவின் முக்கிய தொகுதிகளாகக் கருதப்பட்ட தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் அண்மையில் தங்களது பதவிகளை துறந்தனர். அவர்கள் தங்களது ராஜினாமா கடிதங்களை சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் நேரில் சமர்ப்பித்தனர். இந்த ராஜினாமா கடிதங்களை முழுமையாக பரிசீலித்த சபாநாயகர், அவற்றை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டார்.
 
இதனை தொடர்ந்து, அந்த 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளும் காலியானதாக சட்டமன்றப் பேரவை செயலாளர் முறைப்படி அறிவித்துள்ளார். இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தொடர்ந்து, அடுத்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 3 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும். 
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..

மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..சமீபத்தில் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...

இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகள் வெளியானது.

மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!

மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது!.. சபாநாயகருக்கு பழனிச்சாமி நெருக்கடி!...

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது!.. சபாநாயகருக்கு பழனிச்சாமி நெருக்கடி!...தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தி கொண்ட 24 எம்எல்ஏக்கள் சி.வி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர்.

மாமுல் புகார்: ராணிப்பேட்டை தவெக நிர்வாகியை அதிரடியாக நீக்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்!

மாமுல் புகார்: ராணிப்பேட்டை தவெக நிர்வாகியை அதிரடியாக நீக்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்!தமிழகத்தில் லஞ்ச ஊழலற்ற, தூய்மையான அரசியல் மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதாக கூறி பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு, தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.