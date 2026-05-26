அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!
தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு இடையே, தற்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை செயலகம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தொகுதிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதிமுகவின் முக்கிய தொகுதிகளாகக் கருதப்பட்ட தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் அண்மையில் தங்களது பதவிகளை துறந்தனர். அவர்கள் தங்களது ராஜினாமா கடிதங்களை சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் நேரில் சமர்ப்பித்தனர். இந்த ராஜினாமா கடிதங்களை முழுமையாக பரிசீலித்த சபாநாயகர், அவற்றை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டார்.
இதனை தொடர்ந்து, அந்த 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளும் காலியானதாக சட்டமன்றப் பேரவை செயலாளர் முறைப்படி அறிவித்துள்ளார். இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தொடர்ந்து, அடுத்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 3 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும்.
Edited by Siva
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.