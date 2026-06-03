  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. New Order from Tamil Nadu Government: Patta Transfer Verification Goes Completely Digital!
Written By
Last Updated : Wednesday, 3 June 2026 (14:00 IST)

சொத்து வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி.. இனிமேல் மேனுவல் என்பதே கிடையாது.. எல்லாமே ஆன்லைன் தான்...

தமிழக அரசு
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (13:52 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (14:00 IST)
google-news
தமிழகத்தில் சொத்து வாங்குவோரின் வசதிக்காக நில அளவைத்துறை ஒரு புதிய அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, உட்பிரிவு உருவாக்க வேண்டிய பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பங்களை, இனி ‘மேனுவல்’ முறையில் காகித ஆவணங்களாக ஆய்வு செய்யாமல், முழுமையாக ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமே ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, இ-சேவை மையங்கள் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் நில அளவையர்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன. இருப்பினும், நிலத்தை அளந்த பின் வரைபடம் தயாரித்தல் மற்றும் கள ஆய்வு அறிக்கைகளை நில அளவையர்கள் இதுவரை காகித ஆவணங்களாக மேனுவல் முறையிலேயே செய்து வந்தனர். இந்த இரட்டை வேலையால் பட்டா மாறுதல் பணிகளில் தேக்க நிலை ஏற்பட்டது.
 
இனி இத்தகைய காலதாமதத்தைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, மேனுவல் நடைமுறை முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து நில அளவையர்களும் தங்களுக்கு துறையின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள மடிக்கணினிகளை பயன்படுத்தி, ஆன்லைன் முறையிலேயே தங்களது பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
நில அளவைத்துறையின் இந்த முழுமையான டிஜிட்டல் மாற்றத்தால், பொதுமக்கள் தங்களது உட்பிரிவுடன் கூடிய பட்டா மாறுதல் உத்தரவை எவ்வித தாமதமுமின்றி விண்ணப்பித்த 30 நாட்களுக்குள் ஆன்லைன் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது பட்டா மாறுதலில் நிலவி வந்த காலதாமதத்திற்கும், முறைகேடுகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ரிசர்வ் வங்கி தங்கத்தை விற்றுவிட்டதா? புளூம்பெர்க் எகனாமிக்ஸ் வெளியிட்ட ஆய்வு அறிக்கையால் பரபரப்பு..!

ரிசர்வ் வங்கி தங்கத்தை விற்றுவிட்டதா? புளூம்பெர்க் எகனாமிக்ஸ் வெளியிட்ட ஆய்வு அறிக்கையால் பரபரப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது கையிருப்பில் இருந்த சுமார் 12 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்ததாக வெளியான தகவல்களை முற்றிலும் தவறு, அது 'போலியானது' என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்திலும் வந்தே மாதரம் முதலிடம்.. மாநில வாழ்த்துக்கு 3வது இடம்...!

கர்நாடக மாநிலத்திலும் வந்தே மாதரம் முதலிடம்.. மாநில வாழ்த்துக்கு 3வது இடம்...!கர்நாடக மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள டி.கே.சிவகுமார் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா, பெங்களூரு ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று விமரிசையாக நடைபெற்றது. இவருக்கு ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முறைப்படி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். முதல்வர் சித்தராமையா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

பொறியியல் கல்லூரிகளில் 1000 போலி பேராசிரியர்கள்.. 5 வருடங்களாக தூங்கி கொண்டிருந்த திமுக அரசு..

பொறியியல் கல்லூரிகளில் 1000 போலி பேராசிரியர்கள்.. 5 வருடங்களாக தூங்கி கொண்டிருந்த திமுக அரசு..தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரங்கேறி வரும் போலி பேராசிரியர்கள் முறைகேட்டை வேரோடு ஒழிக்க, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தற்போது ஒரு அதிரடியான புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.

நேரம் கேட்கவில்லை... தொடர்பும் கொள்ளவில்லை - கே.பி.முனுசாமி

நேரம் கேட்கவில்லை... தொடர்பும் கொள்ளவில்லை - கே.பி.முனுசாமிதவெக சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமியைச் சந்திக்க நேரம் கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்தியாவில் வாழ விரும்பினால்.. வந்தே மாதரம் பாட வேண்டும்: முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி கறார்..

இந்தியாவில் வாழ விரும்பினால்.. வந்தே மாதரம் பாட வேண்டும்: முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி கறார்..இந்தியாவில் வாழ விரும்பும் எவரும் கண்டிப்பாக ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலைப் பாட வேண்டும்; இதுதான் சனாதன கலாசாரம்" என்று மேற்குவங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி அதிரடியாக பேசியுள்ளார். அவரது இந்த திட்டவட்டமான கருத்து தேசிய அளவிலும், குறிப்பாக மேற்குவங்க அரசியல் வட்டாரத்திலும் புதிய விவாதத்தையும் பெரும் பரபரப்பையும் கிளப்பியுள்ளது.