தொடர்புடைய செய்திகள்
- ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
- ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: தவெக அரசின் ஆரம்பக்கட்ட சறுக்கலா?
- விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
- இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
- ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
அதிமுகவின் 4வது விக்கெட் காலி.. வேலுமணி ஆதரவாளர் எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமாவா?
தேர்தலுக்கு பின் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசல்கள் மற்றும் பிளவுகள் காரணமாக, அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து வருவது அக்கட்சிக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் முடக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று தாராபுரம் தொகுதி சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி ஜெயக்குமார் ஆகிய 3 முக்கிய அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்ந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், இன்று அடுத்த அதிரடி திருப்பம் அரங்கேறியுள்ளது.
அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவு அணியில் முக்கிய புள்ளியாக வலம் வந்த அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா தற்போது தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஒற்றை தலைமைக்கு எதிரான அதிருப்தி மற்றும் தொகுதி பணிகளை சுதந்திரமாக செய்ய முடியாத சூழல் காரணமாகவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இசக்கி சுப்பையாவின் இந்த அடுத்தக்கட்ட அதிரடி ராஜினாமாவால், சட்டப்பேரவையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் பலம் மேலும் சரிந்து, அக்கட்சியின் மொத்த எண்ணிக்கை 44 ஆக குறைந்துள்ளது.
இவரும் விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளதால், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் களம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய அரசியல் சுனாமியையே ஏற்படுத்த போவது மட்டும் உறுதி.
Edited by Siva
மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..
இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.