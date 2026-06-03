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புதிய டிஜிபி பதவியேற்பு.. ஸ்டாலின் மாதக்கணக்கில் செய்ய தவறியதை 20 நாளில் செய்து முடித்த முதல்வர் விஜய்...!
தமிழகக் காவல் துறையின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு தலைமை இயக்குநராக மகேஷ் குமார் அகர்வால் ஐபிஎஸ் அவர்கள் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த அதிரடி நியமனம் மற்றும் பொறுப்பேற்பு நிகழ்வு ஒட்டுமொத்த தமிழக காவல் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. புதிய டிஜிபியாக பொறுப்பேற்றுள்ள அவருக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகளும் பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.
இந்த நியமனத்தின் பின்னணியில் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் அதிரடி ராஜதந்திரமும் நிர்வாக திறமையும் ஒளிந்திருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். கடந்த காலங்களில் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில் காவல் துறையில் பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டுவர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சில முக்கிய உயர் பதவிகளில் தகுதியான அதிகாரிகளை நியமிப்பதில் பல்வேறு நிர்வாக சிக்கல்களும் தொய்வுகளும் நீடித்து வந்தன. ஸ்டாலினின் முந்தைய அரசு செய்ய தவறிய அல்லது சாதிக்க திணறிய இந்த முக்கிய பணி நியமனத்தை, தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மிக துல்லியமாக சாதித்து காட்டியுள்ளார்.
முன்னாள் சென்னை மாநகரக் காவல் ஆணையராகப் பணியாற்றி பழுத்த அனுபவம் வாய்ந்த மகேஷ் குமார் அகர்வால் போன்ற நேர்மையான மற்றும் திறமையான ஒரு உயர் அதிகாரியை தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்தக் காவல் துறையை வழிநடத்தும் உச்சபட்ச பதவியில் அமர்த்தியதன் மூலம், மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு இன்னும் இரும்புக்கரம் கொண்டு நிலைநாட்டப்படும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். இந்த அதிரடி மாற்றம், தமிழக நிர்வாகத்தில் விஜய் அவர்களின் தனித்துவமான ஆளுமையை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.
Edited by Siva
நேரம் கேட்கவில்லை... தொடர்பும் கொள்ளவில்லை - கே.பி.முனுசாமி
இந்தியாவில் வாழ விரும்பினால்.. வந்தே மாதரம் பாட வேண்டும்: முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி கறார்..
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சொத்து வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி.. இனிமேல் மேனுவல் என்பதே கிடையாது.. எல்லாமே ஆன்லைன் தான்...
தமிழகத்தில் சொத்து வாங்குவோரின் வசதிக்காக நில அளவைத்துறை ஒரு புதிய அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, உட்பிரிவு உருவாக்க வேண்டிய பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பங்களை, இனி ‘மேனுவல்’ முறையில் காகித ஆவணங்களாக ஆய்வு செய்யாமல், முழுமையாக ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமே ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய டிஜிபி பதவியேற்பு.. ஸ்டாலின் மாதக்கணக்கில் செய்ய தவறியதை 20 நாளில் செய்து முடித்த முதல்வர் விஜய்...!
தமிழகக் காவல் துறையின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு தலைமை இயக்குநராக மகேஷ் குமார் அகர்வால் ஐபிஎஸ் அவர்கள் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த அதிரடி நியமனம் மற்றும் பொறுப்பேற்பு நிகழ்வு ஒட்டுமொத்த தமிழக காவல் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. புதிய டிஜிபியாக பொறுப்பேற்றுள்ள அவருக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகளும் பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.