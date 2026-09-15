  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. durai murugan said mk staln is weak
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (11:05 IST)

முக ஸ்டாலினுக்கு உடல் நலக்குறைவு!.. துரைமுருகன் சொன்ன தகவல்...

mk stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:06 IST)
google-news
திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தவெக வேட்பாளர் பாபுவிடம் தோல்வியடைந்தார். இது திமுகவினருக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

அதோடு சட்டசபையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் ‘அப்பாவை காணோம்’ என கூறினார்.. அதன்பின் நான் ஒரு ஆக்சன் செய்து காட்டுகிறேன் எனக்கு சொல்லி ஒரு செய்கையை செய்து காட்டினார்.. அதைவிட உட்சமாக மிசா காலத்தில் என்ன நடந்தது என்று மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் என்று கூறி முக ஸ்டாலினின் தாடை உடைக்கப்பட்டது பற்றி ஒரு உடல் மொழியை செய்து காட்டினார். இது திமுகவினருக்கு கோபடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சமீபத்தில் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும் நடந்தது. இந்நிலையில் இன்று அண்ணாவின் பிறந்த நாள் என்பதால் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் அண்ணா சிலைக்கு திமுகவினர் மரியாதை செய்தனர். அதில் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, எம்பி கனிமொழி, மா.சுப்பிரமணியன், கே.என்.நேரு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்..

ஆனால், முக ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ளவில்லை. இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் ‘திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல்.. அதனால் இங்கு வரவில்லை.. அதேபோல் சென்னையில் இன்று நடைபெறவிருந்த முப்பெரும் விழாவும் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.. விழாவுக்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்...
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முதல்வர் விஜய் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு.. ஆ ராசா, சேகர் பாபு மீது வழக்குப்பதிவு.. கைது நடவடிக்கையா?

ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...

ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள் தேசிய அளவில் பெரும் வியப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. இத்தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் தலா ஒரே ஒரு வாக்கை மட்டுமே பெற்று பரிதாபமாகத் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதியில் சோபா வாங்கிய திமுக அரசு.. சிஏஜி அறிக்கையில் அதிர்ச்சி..

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதியில் சோபா வாங்கிய திமுக அரசு.. சிஏஜி அறிக்கையில் அதிர்ச்சி..தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில், எந்தவித முறையான அனுமதியுமின்றி எட்டு முறை சுமார் ரூ.1,000 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி வேறு கணக்குகளுக்கு திசைதிருப்பப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்கை பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

ஸ்டாலினை விட 2 நாட்களில் இருமடங்கு முதலீடுகள்.. இங்கிலாந்தில் முதல்வர் விஜய் சாதனை..

ஸ்டாலினை விட 2 நாட்களில் இருமடங்கு முதலீடுகள்.. இங்கிலாந்தில் முதல்வர் விஜய் சாதனை..தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு மேற்கொண்டுள்ள விசிட் மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சியில் மாபெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் வெளிநாட்டு பயண முதலீடுகளை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு அதிகமான தொகையை, அதாவது ஒரே பயணத்தில் ரூ. 11,300 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகளை அவர் ஈட்டியுள்ளது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி அவ்வளவு எளிதா? திமுக, அதிமுக என்ன செய்யும்?

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி அவ்வளவு எளிதா? திமுக, அதிமுக என்ன செய்யும்?2026 தேர்தலுக்கு பிந்தைய அரசியல் மாற்றங்களால் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகள் காலியாக அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் திமுக, தவெக, அதிமுக மற்றும் நாதக கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வென்றிருந்தாலும், தவெக மற்றும் திமுக கணிசமான வாக்குகளை பெற்று வலுவான போட்டியை காட்டியிருந்தன.

11 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம்!.. 7 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை!. லண்டனில் கலக்கும் விஜய்!..

11 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம்!.. 7 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை!. லண்டனில் கலக்கும் விஜய்!..தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.