ஆ ராசா, சேகர்பாபுவை அடுத்து இன்னொரு திமுக பிரபலம் மீதும் வழக்கு.. தவெக அரசு அதிரடி...
கள்ளக்குறிச்சியில் கடந்த செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி அன்று திமுக சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்களின் சட்டமன்றப் பேச்சைக் கண்டித்து அவதூறான கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாக ரிஷிவந்தியம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் மீது கள்ளக்குறிச்சி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
முதலமைச்சரை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும், பொதுவெளியில் அவதூறான சொற்களைப் பயன்படுத்தியும் பேசியதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசியல் களத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே நிலவும் மோதல்களும், தலைவர்களின் இத்தகைய சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுகளும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது தொடர்பாகக் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருவதுடன், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva