டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்!.. ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு எச்சரிக்கை...
தீபாவளி, பொங்கல் மற்றும் தொடர் விடுமுறை என வந்து விட்டாலே சென்னையிலிருந்து பல லட்சம் பேர் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். அவர்களின் அரசு பேருந்துகளில் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினரும், ரயிலில் குறிப்பிட்டு சதவீதத்தினரும், ஆம்னி பேருந்துகளில் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினரும் பயணம் செய்கிறார்கள்.
இதைப்பயன்படுத்தி தொடர் விடுமுறை, தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகையின் போது ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணங்களை அதிரடியாக உயர்த்தி விடுகின்றன.. இது தொடர்பாக பல வருடங்களாக புகார் இருந்தும் அரசு தரப்பில் பெரிதாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை..
ஒவ்வொரு முறையும் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சரிடம் எழுப்பும்போது ‘நாங்கள் எச்சரித்துள்ளோம்.. அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகள் மீது அபராதம் விதித்திருக்கிறோம்’ என்று சொல்வார்கள். தற்போது தவெக ஆட்சி மாறியுள்ள நிலையிலும் இது தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது.
செய்தியாளர்களிடம் இது தொடர்பாக பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் ‘கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. அதேபோல் ஆம்னி பேருந்தில் பொதுமக்கள் முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டுகளை எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ரத்து செய்தால் பேருந்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்’ எனவும் அவர் எச்சரித்திருக்கிறார்.
ஒவ்வொரு முறையும் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சரிடம் எழுப்பும்போது ‘நாங்கள் எச்சரித்துள்ளோம்.. அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகள் மீது அபராதம் விதித்திருக்கிறோம்’ என்று சொல்வார்கள். தற்போது தவெக ஆட்சி மாறியுள்ள நிலையிலும் இது தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது.
செய்தியாளர்களிடம் இது தொடர்பாக பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் ‘கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. அதேபோல் ஆம்னி பேருந்தில் பொதுமக்கள் முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டுகளை எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ரத்து செய்தால் பேருந்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்’ எனவும் அவர் எச்சரித்திருக்கிறார்.