முதல்வர் விஜய் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு.. ஆ ராசா, சேகர் பாபு மீது வழக்குப்பதிவு.. கைது நடவடிக்கையா?
சென்னையில் கடந்த 12-ஆம் தேதி அன்று தி.மு.க சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா ஆகியோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, முதலமைச்சர் மற்றும் சில முக்கிய அமைச்சர்கஓள் குறித்து அவதூறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்திப் பேசியதாகவும், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாகவும் காவல் நிலையத்தில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
இதன் அடிப்படையில், வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையக் காவல்துறையினர் சேகர்பாபு மற்றும் ஆ.ராசா மீதும் சட்டவிரோதமாகக் கூடுவது, அவதூறாகப் பேசுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
பொதுவெளியில் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தனி நபர்களை அவமதிக்கும் வகையில் நடக்கும் இது போன்ற பேச்சுக்கள் தற்பொழுது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாகக் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை முன்னெடுத்து வருவதுடன், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வீடியோ மற்றும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர். ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே இது கடுமையான கருத்து மோதல்களையும் விவாதங்களையும் உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva