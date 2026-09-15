  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Cases Filed Against DMK Leaders A Raja and Sekar Babu Over Controversial Speeches in Chennai
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (11:02 IST)

முதல்வர் விஜய் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு.. ஆ ராசா, சேகர் பாபு மீது வழக்குப்பதிவு.. கைது நடவடிக்கையா?

சேகர்பாபு வழக்கு
Written By: SIVA
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:02 IST)
google-news
சென்னையில் கடந்த 12-ஆம் தேதி அன்று தி.மு.க சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா ஆகியோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, முதலமைச்சர் மற்றும் சில முக்கிய அமைச்சர்கஓள் குறித்து அவதூறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்திப் பேசியதாகவும், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாகவும் காவல் நிலையத்தில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
 
இதன் அடிப்படையில், வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையக் காவல்துறையினர் சேகர்பாபு மற்றும் ஆ.ராசா மீதும் சட்டவிரோதமாகக் கூடுவது, அவதூறாகப் பேசுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். 
 
பொதுவெளியில் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தனி நபர்களை அவமதிக்கும் வகையில் நடக்கும் இது போன்ற பேச்சுக்கள் தற்பொழுது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
இந்த விவகாரம் தொடர்பாகக் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை முன்னெடுத்து வருவதுடன், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வீடியோ மற்றும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர். ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே இது கடுமையான கருத்து மோதல்களையும் விவாதங்களையும் உருவாக்கியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...

ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...

ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள் தேசிய அளவில் பெரும் வியப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. இத்தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் தலா ஒரே ஒரு வாக்கை மட்டுமே பெற்று பரிதாபமாகத் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதியில் சோபா வாங்கிய திமுக அரசு.. சிஏஜி அறிக்கையில் அதிர்ச்சி..

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதியில் சோபா வாங்கிய திமுக அரசு.. சிஏஜி அறிக்கையில் அதிர்ச்சி..தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில், எந்தவித முறையான அனுமதியுமின்றி எட்டு முறை சுமார் ரூ.1,000 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி வேறு கணக்குகளுக்கு திசைதிருப்பப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்கை பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

ஸ்டாலினை விட 2 நாட்களில் இருமடங்கு முதலீடுகள்.. இங்கிலாந்தில் முதல்வர் விஜய் சாதனை..

ஸ்டாலினை விட 2 நாட்களில் இருமடங்கு முதலீடுகள்.. இங்கிலாந்தில் முதல்வர் விஜய் சாதனை..தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு மேற்கொண்டுள்ள விசிட் மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சியில் மாபெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் வெளிநாட்டு பயண முதலீடுகளை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு அதிகமான தொகையை, அதாவது ஒரே பயணத்தில் ரூ. 11,300 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகளை அவர் ஈட்டியுள்ளது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி அவ்வளவு எளிதா? திமுக, அதிமுக என்ன செய்யும்?

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி அவ்வளவு எளிதா? திமுக, அதிமுக என்ன செய்யும்?2026 தேர்தலுக்கு பிந்தைய அரசியல் மாற்றங்களால் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகள் காலியாக அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் திமுக, தவெக, அதிமுக மற்றும் நாதக கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வென்றிருந்தாலும், தவெக மற்றும் திமுக கணிசமான வாக்குகளை பெற்று வலுவான போட்டியை காட்டியிருந்தன.

11 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம்!.. 7 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை!. லண்டனில் கலக்கும் விஜய்!..

11 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம்!.. 7 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை!. லண்டனில் கலக்கும் விஜய்!..தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.