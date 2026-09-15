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  4. MTC Bus Driver Killed in Clash During Vinayagar Chaturthi Procession in Ramapuram
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (12:36 IST)

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் தகராறு.. எம்டிசி பேருந்து ஓட்டுநர் பரிதாப பலி..

murder
Written By: SIVA
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (12:36 IST)
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சென்னையை அடுத்த ராமாபுரத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தின் போது ஏற்பட்ட மோதலில் மாநகரப் பேருந்து  ஓட்டுநர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
வெங்கடேஸ்வரா நகரில் உள்ள அருள்மிகு ராஜ கணபதி கோயில் சார்பில் நடைபெற்ற ஊர்வலம் நள்ளிரவில் 13-வது வீதியை அடைந்தபோது, தேர் செல்வது தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் இரு தரப்பினரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.
 
எனினும், நள்ளிரவு தாண்டிய நிலையில் புவனேசன் என்பவரின் தலைமையில் ஒரு கும்பல் அனீஸ் என்பவரின் வீட்டிற்குச் சென்று தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளது. அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில், எம்டிசி பேருந்து ஓட்டுநரான சீனிவாசன் என்பவரின் நெஞ்சில் பின்னால் இருந்து பலமாகத் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்த சீனிவாசனை உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். 
 
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த ராமாபுரம் காவல்துறையினர், இரு தரப்பையும் சேர்ந்த ஐந்து பேரை உடனடியாகக் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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