விஜய், அஜித்தை வச்சி தனக்குத்தானே ஆப்படித்துக்கொண்ட திமுக!.. புளூசட்ட மாறன் டிவிட்!...
நடிகர் விஜயும், அஜித்தும் நேற்று லண்டனில் சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் நேற்று மாலை முதலே இணையத்தில் வைரலாக துவங்கியது. அஜித்தின் டீம் கலந்து கொண்ட கார் ரேஸ் போட்டியை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார்.
இந்நிலையில், பிரபல சினிமா மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் புளூசட்ட மாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
திமுகவின் தோல்விக்கு காரணம் திமுகதான். தொடர் தோல்விகளை தந்து வந்த தலீவரை (ரஜினி) வைத்து இன்றுவரை படங்கள் எடுக்கிறது பன் பிக்சர்ஸ் (சன் பிக்சர்ச்ஸ்) தலீவர் இவர்களிடம் பலகோடி சம்பளம் வாங்கினாலும் அவருக்கு திமுகவை விட பாஜகதான் பிடிக்கும்.
திமுகவை திட்டிய.. மார்க்கெட் இல்லாத உலக்கை நாயகனை (கமல்) வைத்து தொடர்ந்து படங்கள் எடுத்தது சிகப்பு பெருசு (ரெட் ஜெயண்ட்).. இப்போது இரண்டு பெருசுகளையும் வைத்து பலகோடி செலவில் படம் தயாரிக்கிறது திராவிட வாரிசு சிறுசு.
தேர்தலுக்கு முன்பு.. அணிலை வெறுப்பேற்ற ஆமைக்கு சொம்படித்தது கலக தலைமை. பாவம். ஆமைக்குஞ்சுகளின் ஓட்டும் கிடைக்கவில்லை. அதேபோல நெத்திலி மீனாக இருந்த சுறாவை வைத்து பல படங்கள் எடுத்து.. அவரது சம்பளத்தை ஏற்றி விட்டது பன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் செகப்பு பெருசு. இன்று அவர் ஆட்சியையே பிடித்து விட்டார்.
இப்போது அணிலும், ஆமையும் கூடிக்குலாவி அறிவு ஆலயத்தை வெறுப்பேற்றுகின்றன. நீங்கள் பல ஆயிரம் கோடி செலவழித்து வளர்த்துவிட்ட இந்த சினிமாக்காரர்களால் அவர்களுக்கு மட்டுமே லாபம். உங்களுக்கான ஆப்பை நீங்களே வைத்துக்கொண்டீர்கள்.
இனியாவது திருந்துங்கள்!..
திமுகவின் தோல்விக்கு காரணம் திமுகதான். தொடர் தோல்விகளை தந்து வந்த தலீவரை (ரஜினி) வைத்து இன்றுவரை படங்கள் எடுக்கிறது பன் பிக்சர்ஸ் (சன் பிக்சர்ச்ஸ்) தலீவர் இவர்களிடம் பலகோடி சம்பளம் வாங்கினாலும் அவருக்கு திமுகவை விட பாஜகதான் பிடிக்கும்.
திமுகவை திட்டிய.. மார்க்கெட் இல்லாத உலக்கை நாயகனை (கமல்) வைத்து தொடர்ந்து படங்கள் எடுத்தது சிகப்பு பெருசு (ரெட் ஜெயண்ட்).. இப்போது இரண்டு பெருசுகளையும் வைத்து பலகோடி செலவில் படம் தயாரிக்கிறது திராவிட வாரிசு சிறுசு.
இனியாவது திருந்துங்கள்!..