தவெக ஆட்சியின் முதல் டெண்டர் முறைகேடு.. அறப்போர் இயக்கம் குற்றச்சாட்டு...
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெண்டர் சட்ட விதிகளை முற்றிலும் மீறி, டெண்டர் கோருவதற்கு முன்பே கூட்டுச்சதி செய்து பணிகளை முடித்து திறப்பு விழாவும் நடத்தப்பட்டுள்ள மாபெரும் முறைகேட்டை 'அறப்போர் இயக்கம்' தகுந்த ஆதாரங்களுடன் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் அமைச்சர் சரத் அவர்களால் திறக்கப்பட்ட ஒரு சிலைக்கு, அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில்தான் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ள விசித்திரமான அவலம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
நேர்மையான மற்றும் ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை வழங்குவதாக உறுதியளித்துச் செயல்பட்டு வரும் புதிய தவெக அரசின் கீழ், தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் IAS இதுபோன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த மிகப்பெரிய ஊழல் மற்றும் டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பாக அறப்போர் இயக்கம் இன்று தமிழக முதல்வர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு முறைப்படி புகார்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது. விதிகளைத் தாண்டி அவசர கோலத்தில் அரங்கேற்றப்பட்டுள்ள இந்தச் செயலில் தொடர்புடைய ஆணையர் பாலச்சந்தர் மீது முறையான சட்ட நடவடிக்கை பாயுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva