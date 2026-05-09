சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (12:36 IST)

தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..

vijay
ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கொடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் கடிதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்த போது தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க மெஜாரிட்டி இருக்கிறது என்பதற்கான ஆதரவு கடிதங்களையும் அர்லேகரிடம் கொடுத்தார். விஜய் கொடுத்ததாக கூறப்படும் அந்த கடிதத்தில் தவெக-108 ,காங்கிரஸ் – 5 , சிபிஐ -2, சிபிஎம் -2, விசிக – 2 , முஸ்லிம் லீக்- 1 , அமமுக -1 என மொத்தம் 121 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு குறிப்பிடப்படிருந்தது.

vijay

ஆனால், 2 எம்.எல்.ஏ.க்களைக் கொண்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என சொல்லிவிட்டது. மேலும், விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இப்போதுவரை தனது முடிவை சொல்லவில்லை. அதேபோல், அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் நான் தவெகவை ஆதரிக்கவில்லை என செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். ஆளுநரிடம் விஜய் கொடுத்தது போலியான கடிதம் என டிடிவி தினகரன் கூறியிருக்கிறார்.

எனவே, இல்லாத ஆதரவை இருப்பதாக ஆளுநரிடம் விஜய் தவறான தகவலை கொடுத்திருப்பதாக திமுகவின் அவரை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!

மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி காரணமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கடும் விரக்தியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பான்மைக்குச் சற்றே குறைவான இடங்களைப் பெற்ற நிலையில், சிறு கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்பார்த்த விஜய்க்கு நிபந்தனைகள் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளன.

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 18 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தும் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக மட்டுமே இருக்கிறது..

இது நடந்தா திமுக காலி!.. ஸ்டாலினை ஆஃப் பண்ணிய முக்கிய நிர்வாகிகள்!. நடந்தது என்ன?..

இது நடந்தா திமுக காலி!.. ஸ்டாலினை ஆஃப் பண்ணிய முக்கிய நிர்வாகிகள்!. நடந்தது என்ன?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 ஆதரவு இல்லை என்பதால் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com