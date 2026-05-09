சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (12:16 IST)

விஜய் பெரிய நடிகரா இருந்தா எனக்கென்ன!.. வீடியோவை எடுத்தது யார்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி!..

தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக நேற்று ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஒருபக்கம், எங்கள் எம்எல்ஏவை காணவில்லை என டிடிவி தினகரன் காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார்.

அதன்பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து குதிரை பேரம் நடக்கிறது என புகார் சொன்னார். மேலும், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் நான் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை எனக் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து காமராஜ் காரில் அமர்ந்து தவெகவை ஆதரிப்பதாக கடிதம் எழுதிய வீடியோவை தவெக வெளியிட்டது. அதோடு,  நாங்கள் யாரிடமும் பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. காமராஜ் முழு சம்பந்தத்துடன் தவெகவை ஆதரிக்க முன்வந்தார் என கூறியிருந்தது

இந்நிலையில், தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன் ‘காரில் அமர்ந்து காமராஜ் கையெழுத்திட்டது போன்ற வீடியோவை எடுத்தது யார்? அது ஏ.ஐ வீடியோவாக இருக்காலம்!.. எனது கட்சி எம்எல்ஏ ஆதரவு அளித்திருந்தால் அவரை ஆளுநர் மாளிகைக்கு ஏன் அழைத்து செல்லவில்லை? காமராஜ் கையெழுத்திட்ட அசல் கடிதம் எங்கே?.. எனது சம்மதத்துடன் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறி கூட்டணிக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள்.

விஜய் என்ன எனக்கு மாமனா? மச்சானா? நாங்கள் ஏன் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்?.. அவர் பெரிய நடிகராக இருந்தால் எனக்கென்ன!.. அவர் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் எனக்கென்ன?.. தவெக பக்கம் நியாயம் இருந்தால் அந்த வீடியோவை ஆளுநரிடம் காட்டட்டும்.. அப்போது அவர் கேள்வி கேட்பார்.. இது எங்கே எடுத்தது? அவரிடம் என்ன பேரம் பேசினீர்கள்? என கேட்பார்.. அப்போது இவர்கள் பதில் சொல்வார்கள்.. அது மோசடி வீடியோ என நாங்கள் ஏற்கனவே ஆளுநரிடம் கூறிவிட்டோம்’ என டிடிவி தினகரன் கூறியிருக்கிறார்.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி காரணமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கடும் விரக்தியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பான்மைக்குச் சற்றே குறைவான இடங்களைப் பெற்ற நிலையில், சிறு கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்பார்த்த விஜய்க்கு நிபந்தனைகள் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளன.

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 18 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தும் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக மட்டுமே இருக்கிறது..

இது நடந்தா திமுக காலி!.. ஸ்டாலினை ஆஃப் பண்ணிய முக்கிய நிர்வாகிகள்!. நடந்தது என்ன?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 ஆதரவு இல்லை என்பதால் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

