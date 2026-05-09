சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (12:25 IST)

விஜய் மீது தினகரன் கொடுத்த புகார்!.. மத்திய அரசுடன் ஆலோசிக்கும் ஆளுநர்!..

vijay ttv
தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் இல்லாத நிலையில், நேற்று மாலை தவெக தலைவர் விஜய் அளுநரிடம் கொடுத்திருந்த ஆதரவு கடிதத்தில் அம்முக எம்.எல்.ஏ காமராஜின் பெயரும் இடம் பெற்றிருந்தது. ஆனால், எங்கள் எம்எல்ஏவை காணவில்லை என டிடிவி தினகரன் காவல்நிலையத்திலும், ஆளுநரிடம் புகார் கொடுத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அதன்பின், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் நான் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை எனக் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து காமராஜ் ஒரு காரில் அமர்ந்துகொண்டு தவெகவை ஆதரிப்பதாக கடிதம் எழுதிய வீடியோவை தவெக வெளியிட்டு நாங்கள் யாரிடமும் பேரம் பேசவில்லை.. காமராஜ் முழு சம்பந்தத்துடன் தவெகவை ஆதரிக்க முன்வந்தார் என கூறியிருந்தது. ஆனால், டிடிவி தினகரன் இதை மறுத்துள்ளார். அது ஏஐ வீடியோ, அந்த வீடியோவை ஆளுநரிடம் தவெக காட்டட்டும்.. அவர்களே சிக்குவார்கள் என சொல்லியிருந்தார்.

இந்நிலையில், டிடிவி தினகரன் கொடுத்த புகார் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சருடன் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ஆலோசனை செய்து வருவதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. இது தவெகவுக்கு சிக்கலை கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!

மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க தயார்.. விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கும் விஜய்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி காரணமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கடும் விரக்தியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பான்மைக்குச் சற்றே குறைவான இடங்களைப் பெற்ற நிலையில், சிறு கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்பார்த்த விஜய்க்கு நிபந்தனைகள் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளன.

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 18 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தும் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக மட்டுமே இருக்கிறது..

இது நடந்தா திமுக காலி!.. ஸ்டாலினை ஆஃப் பண்ணிய முக்கிய நிர்வாகிகள்!. நடந்தது என்ன?..

இது நடந்தா திமுக காலி!.. ஸ்டாலினை ஆஃப் பண்ணிய முக்கிய நிர்வாகிகள்!. நடந்தது என்ன?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 ஆதரவு இல்லை என்பதால் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com