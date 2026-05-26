அரசு நிர்வாகத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் தவெக அரசு.. 5 புதிய 'சிறப்பு மையங்கள் அமைக்க திட்டம்..!
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு, தொழில்நுட்பத்தின் அடுத்தகட்ட பாய்ச்சலான செயற்கை நுண்ணறிவை அரசு நிர்வாகத்தில் புகுத்துவதற்கான முதற்கட்ட பணிகளை அதிரடியாக தொடங்கியுள்ளது. நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் மக்களுக்கு வெளிப்படையான மற்றும் அதிவேக சேவைகளை வழங்குவதே இந்த முன்னெடுப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அதிநவீன தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஐந்து முக்கிய துறைகளில் பிரத்யேக 'சிறப்பு மையங்கள்' அமைக்கப்பட உள்ளன. மருத்துவம் , விவசாயம் , உற்பத்தித் துறை , தமிழ் மொழித் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பருவநிலை அறிவியல் ஆகிய ஐந்து துறைகள் இதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மையங்கள் மூலம், விவசாயிகளுக்கு பயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்புகள், மருத்துவத்துறையில் அதிநவீன நோயறிதல் முறைகள், தொழிற்சாலைகளில் ஆட்டோமேஷன் மற்றும் உலகளாவிய அளவில் தமிழ் மொழியை தொழில்நுட்ப ரீதியாக கொண்டு சேர்த்தல் போன்ற பல்வேறு உலகத்தரம் வாய்ந்த உத்திகள் செயல்படுத்தப்படும்.
அரசு நிர்வாகத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை இவ்வளவு பெரிய அளவில் ஒருங்கிணைக்கும் இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகத் தமிழ்நாட்டை மாற்ற முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு இடையே, தற்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை செயலகம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தொகுதிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.