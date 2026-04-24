வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (14:00 IST)

விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்குவார்?.. திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா?.. ஒரு அலசல்..

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. இந்த முறை நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

எதிர்பார்த்தது போலவே முதல் நிலை வாக்காளர்களும் இளம் வாக்காளர்களும் விஜயின் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என பார்க்கப்படுகிறது. 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதால் கண்டிப்பாக இது விஜய்க்கு சாதகமாகவே அமையும். விஜய் பல தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவார். திமுக தோல்வியடையும் அல்லது யாருக்கும் தனி மெஜாரிட்டி கிடைக்காது.. விஜயின் ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்றெல்லாம் பலரும் பேசி வருகிறார்கள். ஆனால் திமுகவின் புள்ளிவிபர புலிகள்  சொல்வதோ வேறு மாதிரி இருக்கிறது

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 2.09 கோடி வாக்குகளையும், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 1.83 கோடி வாக்குகளையும், நாதக 30 லட்ச வாக்குகளையும்,  அமமுக 10 லட்ச வாக்குகளையும், மநீம 15 லட்ச வாக்குகளையும் வாங்கியது.

இந்த தேர்தலில் விஜய், திமுக, அதிமுகவிடமிருந்து அதிகபட்சமாக 20 சதவீத வாக்குகளையும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியிடமிருந்து 30 சதவீத வாக்குகளையும் பெற்றால் என்றால் வாக்கு விவரம் பின்வருமாறு அமையும்:

• திமுக கூட்டணி: 1.79 கோடி - 40.3%
• அதிமுக கூட்டணி: 1.54 கோடி - 34.5%
• விஜய் (தவெக): 92 லட்சம் - 20.5%
• சீமான் (நாதக): 21 லட்சம் - 4.5%

விஜய் பிரிக்கும் வாக்குகள் பெரும்பாலும் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளாகக் கருதப்பட்டாலும், அவர் திமுக மற்றும் அதிமுக வாக்குகளைச் சமமாகப் பிரிக்கிறார் என்கிற கணக்கின்படி பார்த்தாலும் திமுக கூட்டணி 6 சதவீத கூடுதல் வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

புள்ளிவிவரங்களின்படி, விஜய் பிரிக்கும் வாக்குகள் திமுகவின் அடிப்படை வெற்றியைப் பாதிக்கும் அளவுக்கு இல்லை. மாறாக, எதிர்க்கட்சி வாக்குகள் பலவாறாகச் சிதறுவது திமுக மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்யவே சாதகமாக அமையும்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், விஜய் 20 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றாலும், திமுகவின் வெற்றி உறுதியாகவே இருக்கிறது என திமுக புள்ளிவிபர புலிகள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!

தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!

நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.

வருமான வரி தாக்கல்: 200% அபராதத்தைத் தவிர்க்க இதோ சில வழிகள்!

வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.

இனிமேல் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம்!.. நாசா விஞ்ஞானிகள் கணிப்பு!...

விண்வெளியில் இருக்கும் பல கிரகங்களில் பூமியும் ஒன்று. பூமியில்தான் மனிதர்கள் வசித்து வருகிறார்கள். பூமியைப் போலவே மனிதர்கள் வசிக்க கூடிய கிரகங்கள் வேறு ஏதேனும் இருக்கிறதா என விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள்.

இனி ஒரு நாள் என்பது 25 மணி நேரமாக மாறும்: நாசா விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்ட வியப்பூட்டும் தகவல்

நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம் என்ற கணக்கீட்டிலேயே நாம் காலங்காலமாக வாழ்ந்து வருகிறோம். ஆனால், எதிர்காலத்தில் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம் இருக்கும் என்ற ஆச்சரியமூட்டும்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com