வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (14:23 IST)

வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் ஓட்டுதான்!.. அனத்தாம இருங்க!.. தவெகவை கலாய்க்கும் திமுகவினர்!...

vijay stalin
தமிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இதனையடுத்து விஜயால்தான் இவ்வளவு வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. இது முழுக்க முழுக்க விஜயின் அலை.. முதல் நிலை வாக்காளர்களும், இளைஞர்கள் பலரும் விஜயின் விசில் சின்னத்தில்தான் வாக்களித்திருக்கிறார்கள்.

கண்டிப்பாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருப்பார். விஜய் ஆட்சி அமைக்க கூட வாய்ப்புண்டு.. திமுக தோற்றுப் போகும் என்றெல்லாம் தவெக ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் இதை திமுக ஆதரவாளர்கள் மறுக்கிறார்கள்.

இதற்கு அவர்கள் சொல்லும் புள்ளிவிபரம் இதுதான்:

2021ம் வருடம் பதிவான மொத்த ஓட்டு 6.29 கோடி.. 2026-ல் பதிவான மொத்த ஓட்டு 5.7 3 கோடி. SIR-ல் 56 லட்சம் ஓட்டுகளை தூக்கிட்டாங்க..

2021-ல் விழுந்த மொத்த ஓட்டுகள் 4.63 கோடி
2026-ல் விழுந்த மொத்த ஓட்டுகள் 4.83 கோடி

வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் ஓட்டுகள் மட்டுமே. அதுலயும் முதல் நிலை வாக்களர்கள் 10 லட்சம் வாக்களித்திருப்பார்கள். மீதியிருக்கும் 10 லட்சம் ஓட்டுதான அதிகமாக பதிவான வாக்குகள்.

202ம் வருடம் கொரனோல பயந்து வாக்களிக்காம விட்ட கணக்குலாம் பாத்தா கிட்டதட்ட அதே ஓட்டுதான். எனவே, 20 லட்சம் ஓட்டெல்லாம் விஜய் அலை என சொல்ல முடியாது.  விஜய் ஃபேன்ஸ் போய் அனத்தாம இருங்க.. மே 4ம் தேதி திரும்ப வாங்க’ என சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.

நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.

வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.

விண்வெளியில் இருக்கும் பல கிரகங்களில் பூமியும் ஒன்று. பூமியில்தான் மனிதர்கள் வசித்து வருகிறார்கள். பூமியைப் போலவே மனிதர்கள் வசிக்க கூடிய கிரகங்கள் வேறு ஏதேனும் இருக்கிறதா என விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள் .,

நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம் என்ற கணக்கீட்டிலேயே நாம் காலங்காலமாக வாழ்ந்து வருகிறோம். ஆனால், எதிர்காலத்தில் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம் இருக்கும் என்ற ஆச்சரியமூட்டும்

