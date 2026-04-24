வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (14:38 IST)

வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்தது உண்மை தான்.. சிசிடிவி ஆதாரம் வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை:

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கும் வருமான வரித்துறைக்கும் இடையே வெடித்துள்ள மோதல், தேர்தல் களத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது. 
 
கடந்த ஏப்ரல் 20-ம் தேதி ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக தமிழகம் வந்திருந்தபோது, தன்னை 'சோதனை' என்ற பெயரில் அதிகாரிகள் முடக்கி வைத்ததாக செல்வப்பெருந்தகை குற்றம்சாட்டியிருந்தார். ஆனால், அத்தகைய சோதனைகள் எதையும் தாங்கள் நடத்தவில்லை என வருமான வரித்துறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.
 
இந்த சூழலில், வருமான வரித்துறையினரின் வாதத்தை பொய்யாக்கும் வகையில், புகைப்படங்கள் மற்றும் சிசிடிவி ஆதாரங்களை செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களிடம் வெளியிட்டுள்ளார். "சோதனை நடத்தவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறுவது அப்பட்டமான பொய். எனது அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த அதிகாரிகள் 'பணம் எங்கே?' என்று கேட்டு மிரட்டினார்கள். வாசலில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவை அணைக்க அவர்கள் மறந்ததால், தற்போது இந்த ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொதுக்கூட்டத்தில் தான் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என்ற உள்நோக்கத்துடன் இந்த சதி அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் சாடினார். சோதனை நடத்திய அதிகாரிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இந்த விவகாரம் குறித்து வருமான வரித்துறை 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 
 
அதிகாரிகளின் இத்தகைய 'அட்டூழியம்' ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என காங்கிரஸ் தரப்பு கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.

வருமான வரி தாக்கல்: 200% அபராதத்தைத் தவிர்க்க இதோ சில வழிகள்!வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.

இனிமேல் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம்!.. நாசா விஞ்ஞானிகள் கணிப்பு!...விண்வெளியில் இருக்கும் பல கிரகங்களில் பூமியும் ஒன்று. பூமியில்தான் மனிதர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். பூமியைப் போலவே மனிதர்கள் வசிக்க கூடிய கிரகங்கள் வேறு ஏதேனும் இருக்கிறதா என விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள் .,

இனி ஒரு நாள் என்பது 25 மணி நேரமாக மாறும்: நாசா விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்ட வியப்பூட்டும் தகவல்நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம் என்ற கணக்கீட்டிலேயே நாம் காலங்காலமாக வாழ்ந்து வருகிறோம். ஆனால், எதிர்காலத்தில் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம் இருக்கும் என்ற ஆச்சரியமூட்டும்

