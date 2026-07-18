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மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் இதுவரை இரண்டு முறை டெல்லி சென்றார். டெல்லியில் பிரதமர் மோடி, நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட மத்திய மந்திரிகளை சந்தித்து பேசினார். அதன்பின் இரண்டாவது முறை பிரதமர் மோடி நடத்திய நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றார்.
அப்போது தேசிய காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்தித்தார். முந்தைய திமுக அரசு போல இல்லாமல் பாஜக அரசுடன் இணக்கமாக சென்று தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான நிதிகளை பெறுவது முதல்வர் விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் வருகிற ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி தமிழக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்லவிருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது..
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சமீபத்தில் முதல்வர் விஜயை சந்தித்தார். வைகோவின் நாடாளுமன்ற உரை வெளியீட்டு விழா வருகிற ஆக்ஸ்டு 4ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள கான்ஸ்டியூஷன் கிளப் ஆப் இந்தியாவில் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்கிறார். அப்போது, டெல்லியில் முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..
அப்போது தேசிய காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்தித்தார். முந்தைய திமுக அரசு போல இல்லாமல் பாஜக அரசுடன் இணக்கமாக சென்று தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான நிதிகளை பெறுவது முதல்வர் விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் வருகிற ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி தமிழக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்லவிருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது..
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சமீபத்தில் முதல்வர் விஜயை சந்தித்தார். வைகோவின் நாடாளுமன்ற உரை வெளியீட்டு விழா வருகிற ஆக்ஸ்டு 4ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள கான்ஸ்டியூஷன் கிளப் ஆப் இந்தியாவில் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்கிறார். அப்போது, டெல்லியில் முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..