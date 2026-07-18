  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn chief minister vijay going to delhi again
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (12:02 IST)

மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..

chief minister vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (08:14 IST)
google-news
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் இதுவரை இரண்டு முறை டெல்லி சென்றார். டெல்லியில் பிரதமர் மோடி, நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட மத்திய மந்திரிகளை சந்தித்து பேசினார். அதன்பின் இரண்டாவது முறை பிரதமர் மோடி நடத்திய நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றார்.

அப்போது தேசிய காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்தித்தார். முந்தைய திமுக அரசு போல இல்லாமல் பாஜக அரசுடன் இணக்கமாக சென்று தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான நிதிகளை பெறுவது முதல்வர் விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் வருகிற ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி தமிழக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்லவிருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது..

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சமீபத்தில் முதல்வர் விஜயை சந்தித்தார். வைகோவின் நாடாளுமன்ற உரை வெளியீட்டு விழா வருகிற ஆக்ஸ்டு 4ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள கான்ஸ்டியூஷன் கிளப் ஆப் இந்தியாவில் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் டெல்லி செல்கிறார். அப்போது, டெல்லியில் முக்கிய அரசியல் ஆளுமைகளை அவர் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..
About Writer
பெருமாள் மணிகண்டன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட்

ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட்தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த மாநிலமும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் 2026-27ஆம்

கள்ளக்காதல்.. மனைவி டார்ச்சர்!.. 6 மாதங்களில் 554 கணவன்மார்கள் மரணம்!...

கள்ளக்காதல்.. மனைவி டார்ச்சர்!.. 6 மாதங்களில் 554 கணவன்மார்கள் மரணம்!...கள்ளக்காதல் தொடர்பாக மனைவியே கணவனை கொலை செய்வது என்பது இந்தியாவில் அதிகரித்துவிட்டது.

திமுக, அதிமுக-வை தகர்த்து தூளாக்கிய விஜய் - வைகோ

திமுக, அதிமுக-வை தகர்த்து தூளாக்கிய விஜய் - வைகோதமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, மாநில அரசியல் களம் இதுவரை கண்டிராத புதிய திருப்பங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. தமிழகத்தின்

G-Pay மூலம் 68.32 லட்சம்!.. வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் சிக்கிய லஞ்சம்!...

G-Pay மூலம் 68.32 லட்சம்!.. வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் சிக்கிய லஞ்சம்!...tn govt works, cm vijay, g pay, முதலமைச்சர் விஜய், தமிழக அரசு, வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

தமிழகத்தில் 7 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் எப்போது?.. தேர்தல் ஆணையம் பதில்!..

தமிழகத்தில் 7 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் எப்போது?.. தேர்தல் ஆணையம் பதில்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.