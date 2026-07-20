  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. plus two students killed his own mother in chennai
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (12:04 IST)

பிளஸ் டூ தேர்வில் தோல்வி!.. கண்டித்த தாயை கொடூரமாக கொலை செய்த மகன்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

murder
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:08 IST)
google-news
இப்போதுள்ள இளைஞர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு தாய்ப்பாசம், சென்டிமென்ட், பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, வாழ்வின் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவை குறைந்துகொண்டே வருகிறது. எதுவாக இருந்தாலும் உடனே நடக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள்.. அதேபோல் தோல்வியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள்..

முக்கியமாக தாய், தந்தை தன்னை கண்டித்தால் அதை அவர்களால் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. சில சமயங்களில் அது கொலையில் கூட முடிந்து விடுகிறது
. அந்த வகையில்தான் சென்னை பெருங்குடியில் பிளஸ் டூ தேர்வில் தோல்வியடைந்ததை கண்டித்த தாயை அவரின் 19 வயது மகன் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

சென்னை பெருங்குடி பகுதியில் வசித்து வந்தவர் ராகேஷ்(19). இவர் பிளஸ் டூ தேர்வில் தேர்வில் தோல்வியடைந்திருக்கிறார். இதை அவரின் தாய் கண்டித்துள்ளார். இதையடுத்து அவரின் தாய் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது தாயின் கழுத்தை நெறித்தும், கத்தியால் குத்தியும், கல்லால் அடித்தும் கொலை செய்திருக்கிறார்.

அவரின் தந்தை வெளியே சென்ற நேரத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. ராகேஷ் கடந்த சில மாதங்களாகவே மனநிலை பாதிப்புக்கு ஆளாகி சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் பெருங்குடி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ராகேஷ் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..

திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..மானங்கெட்ட முதலமைச்சரே, எங்களை கோமாளிகள் என்றா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய்? சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைத்து தான் உன்னை அனுப்புவோம்" என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்தது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கைதை கண்டித்து திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவிப்பது கேவலத்தின் உச்சக்கட்டம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் தகாத வார்த்தைகளை பேசி முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என

கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு.. முழு விவரங்கள்...

கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு.. முழு விவரங்கள்...முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசிய விளாத்திகுளம் திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பிளஸ் டூ தேர்வில் தோல்வி!.. கண்டித்த தாயை கொடூரமாக கொலை செய்த மகன்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

பிளஸ் டூ தேர்வில் தோல்வி!.. கண்டித்த தாயை கொடூரமாக கொலை செய்த மகன்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...இப்போதுள்ள இளைஞர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு தாய்ப்பாசம், சென்டிமென்ட், பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, வாழ்வின் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவை குறைந்துகொண்டே வருகிறது.

பிஞ்சுக் குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த பெண்!.. ஈரோட்டில் அதிர்ச்சி...

பிஞ்சுக் குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த பெண்!.. ஈரோட்டில் அதிர்ச்சி...பெண் குழந்தைகள் என்றாலே பிறந்த குழந்தை முதல் 80 வயது மூதாட்டி வரை பல பிரச்சினைகளையும் சந்திக்கிறார்கள்.

விஜய் காலடியில் வைகோ; குத்தகைக்கு விடப்பட்ட தேமுதிக: நாஞ்சில் சம்பத் பேச்சு

விஜய் காலடியில் வைகோ; குத்தகைக்கு விடப்பட்ட தேமுதிக: நாஞ்சில் சம்பத் பேச்சுவிழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத், தமிழகத்தில் திமுக