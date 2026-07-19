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வெளியில் இருந்து மட்டுமே தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு.. இடதுசாரிகள் மீண்டும் உறுதி...
தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழக ஆட்சிக்கு, தவெக-வின் கூட்டணி கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள், முஸ்லிம் லீக் மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இணைந்து ஆதரவு அளித்து வருகின்றன.
எனினும், இடதுசாரிக் கட்சிகள் இந்த அமைச்சரவையில் பங்கேற்காமல், ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்தே தங்களது ஆதரவைத் தொடர்ந்து வழங்கும் என்று சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் மீண்டும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
ஆட்சியில் இடதுசாரிகள் பங்கேற்க போவதாக பரவி வந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ஆட்சிக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிப்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
மேலும், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது குறித்த முடிவுகளை, அந்தந்த காலகட்டத்தின் அரசியல் சூழலைப் பொறுத்தே சிபிஎம் முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
Edited by Siva
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