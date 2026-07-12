  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. dmk ex minister velu says he is not affraid
Last Modified: Sunday, 12 July 2026 (14:08 IST)

ஓடவில்லை.. ஒளியவில்லை!.. நான் திமுக காரன்!.. எ.வ.வேலு பேட்டி....

av velu
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (14:10 IST)
google-news
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு கரூரில் சாலை போடாமலேயே 3.2 கோடி ஊழல் செய்து விட்டதாக எழுந்த புகாரில் வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி அவரின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் சோதனை நடத்தியது..

அதன்பின் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு எ.வ.வேலுவுக்கு சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் அவரோ தான் சிகிச்சைக்காக சிங்கப்பூர் வந்திருப்பதாகவும் 10 நாட்கள் கழித்து விசாரணைக்கு ஆஜராவதாகவும் கூறினார். இந்த நிலையில்தான் சமீபத்தில் கரூரில் பேசிய முதல்வர் விஜய் ‘ஒருவர் சிங்கப்பூருக்கு சென்று ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்’ என பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எ.வ.வேலு ‘நான் ஓடவில்லை.. ஒளியவில்லை.. பதுங்கவில்லை.. திமுக அப்படி வளர்க்கவில்லை.. 2016ம் வருடம் முதல் சிங்கப்பூர் மவுண்ட் எலிசபெத் மருத்துவமனையில் நான் சிகிச்சை பெற்று வருகிறேன்..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மனுக்கு மரியாதை கொடுத்து பதில் கடிதம் அனுப்பினேன்.. 12ம் தேதிக்கு மேல் எந்த தேதியில் அழைத்தாலும் ஆஜராக நான் தயாராக இருக்கிறேன் என அதில் கூறியிருந்தேன்.. சட்டமன்றத்தில் நான் பேசவே கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள்.. அதனால்தான் இப்படி என் மீது பொய்யான வாழ்க்கை போட்டுள்ளனர்’  என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
அடுத்த கட்டுரையில்
2031-ம் ஆண்டு அண்ணாமலை தான் முதல்வர்.. மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த பெண் பேட்டி..

ஓடவில்லை.. ஒளியவில்லை!.. நான் திமுக காரன்!.. எ.வ.வேலு பேட்டி....

ஓடவில்லை.. ஒளியவில்லை!.. நான் திமுக காரன்!.. எ.வ.வேலு பேட்டி....கடந்த திமுக ஆட்சியில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு கரூரில் சாலை போடாமலேயே 3.2 கோடி ஊழல் செய்து விட்டதாக எழுந்த புகாரில் வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி அவரின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் சோதனை நடத்தியது..

விஜய்க்கு போட்டியாக சூர்யா வந்துவிடுவாரோ என்ற பயமா? சூர்யா பேனரை அகற்றிய போலீஸ்..

விஜய்க்கு போட்டியாக சூர்யா வந்துவிடுவாரோ என்ற பயமா? சூர்யா பேனரை அகற்றிய போலீஸ்..சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள் ரத்த தான முகாம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். அந்த முகாம் நடைபெற்ற இடத்தில் நடிகர் சூர்யாவின் பேனரை ரசிகர்கள் வைத்திருந்தனர்.

கருணாநிதிக்கு பேனா சிலையை உடைப்பேன் என்று சொன்னா சீமானுடன் கொஞ்சுகிறார்கள்: திமுக குறித்து திருமாவளவன்..

கருணாநிதிக்கு பேனா சிலையை உடைப்பேன் என்று சொன்னா சீமானுடன் கொஞ்சுகிறார்கள்: திமுக குறித்து திருமாவளவன்..திமுகவின் மறைந்த தலைவர் கருணாநிதிக்கு பேனா சிலை வைக்கப்பட்டால் அதை உடைப்பேன் என்று எச்சரித்தவர் சீமான். அத்தகைய கடுமையான வெறுப்பு அரசியலை முன்னெடுத்த சீமானுடன் தற்போதைய திமுக தலைவர்கள் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் மிகவும் நட்பாகப் பழகி வருவது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை திரும்புகிறார் எவ வேலு.. நாளை லஞ்ச ஒழிப்புதுறை முன் ஆஜராவாரா?

சென்னை திரும்புகிறார் எவ வேலு.. நாளை லஞ்ச ஒழிப்புதுறை முன் ஆஜராவாரா?சிங்கப்பூர் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு முன்னாள் திமுக அமைச்சர் எ.வ. வேலு நாளை தமிழகம் திரும்புவார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முட்டாள் முதல்வரே!.. எல்லாமே பொய்!.. விஜயை திட்டிய ஆர்.ராசா

முட்டாள் முதல்வரே!.. எல்லாமே பொய்!.. விஜயை திட்டிய ஆர்.ராசாகடந்த திமுக ஆட்சியின் போது பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எ.வ.வேலு.