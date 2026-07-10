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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (11:02 IST)

கரூருக்கு செல்லும் முதல்வர்!. 10 கி.மீ தூரம் ரோட் ஷோ செல்லும் விஜய்!..

vijay
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (11:02 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (11:03 IST)
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தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்து 9 மாதங்களுக்கு பின் தற்போது முதல்வர் விஜய் கரூருக்கு செல்லவிருக்கிறார்.
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினர் 32 பேருக்கு இந்த அரசு பணிக்கான ஆவணங்களையும் வழங்கவிருக்கிறார். இன்று காலை விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த முதல்வர் விஜய் அங்கிருந்து காரில் கரூர் வருகிறார். அப்போது வழிநெடுகிலும் முதல்வர் விஜய்க்கு சிறப்பான வரவேற்பை அளிக்க தவெகவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

கரூரில், சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் அவர் ரோட் ஷோ செய்யவும் திட்டமிட்டிருக்கிறார். அதன்பின், கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு செல்லும் முதல்வர் விஜய் அங்கு கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணிக்கான ஆணைகளையும், நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கவிருக்கிறார்.

அதன்பின் சேலம் - கரூர் சாலையில் உள்ள அட்லஸ் கலையரங்க மைதானத்தில் நடைபெறும் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு பேசுகிறார். இதற்காக அங்கே பிரம்மாண்ட பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் 5 ஆயிரம் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இதையடுத்து திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து கரூர் வரை காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுமார் 6500 காவல்துறை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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